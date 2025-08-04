Dois submarinos nucleares dos EUA chegaram ao "local onde precisam estar", disse o Presidente Donald Trump, após ordenar a sua deslocação em resposta às declarações do ex-líder russo Dmitry Medvedev.
"Eles estão na região, sim, onde têm que estar", afirmou Trump a jornalistas no domingo, antes de regressar do seu resort de golfe em Nova Jersey, ao ser questionado sobre a localização dos submarinos.
Trump declarou anteriormente que ordenou o envio de dois submarinos nucleares dos EUA para "as regiões apropriadas" num contexto de escalada de tensões verbais com Medvedev.
Na última segunda-feira, Medvedev criticou duramente Trump, alertando que a crescente pressão do Presidente dos EUA sobre o Kremlin em relação à guerra na Ucrânia poderia desencadear um conflito mais amplo — não apenas entre Rússia e Ucrânia, mas também entre a Rússia e os EUA.
Isto ocorreu após Trump ameaçar a Rússia com sanções e tarifas secundárias caso não encerrasse a guerra na Ucrânia em "cerca de 10 ou 12 dias", muito antes do prazo anterior de 50 dias que tinha estabelecido em julho.
Em Moscovo são 'bons a evitar sanções'
Trump também disse aos jornalistas que a Rússia poderá evitar sanções se concordar com um "acordo onde as pessoas parem de morrer".
"Haverá sanções, mas eles parecem ser muito bons em evitá-las", afirmou Trump.
"Um número tremendo de soldados russos está a ser morto e, da mesma forma, na Ucrânia — um número menor, mas ainda assim, milhares e milhares de pessoas... É muita gente a morrer nesta guerra ridícula", disse ele.
Trump reiterou o seu desejo de garantir o fim da guerra na Ucrânia.
"Nós impedimos muitos países de entrar em guerra... vamos acabar com esta também (Rússia-Ucrânia)", afirmou.
Trump também disse que o seu enviado especial, Steve Witkoff, visitará a Rússia na próxima semana, antes do prazo final para as sanções dos EUA.
Witkoff visitará Moscovo, "acho que na próxima semana, quarta ou quinta-feira", disse Trump.