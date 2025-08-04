MUNDO
2 min de leitura
Trump afirma que dois submarinos nucleares dos EUA chegaram 'a onde precisavam estar'
Trump afirma que os submarinos nucleares foram reposicionados e chegaram "a onde precisavam estar" após uma guerra de palavras com o ex-presidente russo Medvedev, acrescentando que haverá sanções se Moscovo não terminar a guerra na Ucrânia.
Trump afirma que dois submarinos nucleares dos EUA chegaram 'a onde precisavam estar'
Trump também disse que o seu enviado especial Steve Witkoff visitará a Rússia na próxima semana, antes do prazo final das sanções dos EUA. / AP
4 de agosto de 2025

Dois submarinos nucleares dos EUA chegaram ao "local onde precisam estar", disse o Presidente Donald Trump, após ordenar a sua deslocação em resposta às declarações do ex-líder russo Dmitry Medvedev.

"Eles estão na região, sim, onde têm que estar", afirmou Trump a jornalistas no domingo, antes de regressar do seu resort de golfe em Nova Jersey, ao ser questionado sobre a localização dos submarinos.

Trump declarou anteriormente que ordenou o envio de dois submarinos nucleares dos EUA para "as regiões apropriadas" num contexto de escalada de tensões verbais com Medvedev.

Na última segunda-feira, Medvedev criticou duramente Trump, alertando que a crescente pressão do Presidente dos EUA sobre o Kremlin em relação à guerra na Ucrânia poderia desencadear um conflito mais amplo — não apenas entre Rússia e Ucrânia, mas também entre a Rússia e os EUA.

Isto ocorreu após Trump ameaçar a Rússia com sanções e tarifas secundárias caso não encerrasse a guerra na Ucrânia em "cerca de 10 ou 12 dias", muito antes do prazo anterior de 50 dias que tinha estabelecido em julho.

RelacionadoTRT Global - Trump envia submarinos nucleares dos EUA para perto da Rússia após ameaças de Medvedev

Em Moscovo são 'bons a evitar sanções'

recommended

Trump também disse aos jornalistas que a Rússia poderá evitar sanções se concordar com um "acordo onde as pessoas parem de morrer".

"Haverá sanções, mas eles parecem ser muito bons em evitá-las", afirmou Trump.

"Um número tremendo de soldados russos está a ser morto e, da mesma forma, na Ucrânia — um número menor, mas ainda assim, milhares e milhares de pessoas... É muita gente a morrer nesta guerra ridícula", disse ele.

Trump reiterou o seu desejo de garantir o fim da guerra na Ucrânia.

"Nós impedimos muitos países de entrar em guerra... vamos acabar com esta também (Rússia-Ucrânia)", afirmou.

Trump também disse que o seu enviado especial, Steve Witkoff, visitará a Rússia na próxima semana, antes do prazo final para as sanções dos EUA.

Witkoff visitará Moscovo, "acho que na próxima semana, quarta ou quinta-feira", disse Trump.

Explore
Relatório: Presidente iraniano 'levemente ferido' no ataque israelita do mês passado
Gaza: A fome está agora a matar o que as bombas israelitas não mataram
As autoridades iranianas fazem rusga na oficina de drones gerida por 'agentes' israelitas em Teerão
Erdogan e Aliyev discutem laços bilaterais e segurança regional numa conversa telefónica
Seul: Pyongyang forneceu a Moscovo reservas massivas de projéteis de artilharia
Relatório: EUA podem deportar migrantes para países terceiros com apenas 6 horas de aviso
Rússia lamenta a recusa da Coreia do Norte em participar na ASEAN
Após o desarmamento dos terroristas do PKK, Erdogan diz "A Türkiye venceu"
Zelenskyy confirma o reinício do fornecimento de armas norte-americanas à Ucrânia
EUA sancionam presidente cubano pela forma como lidou com os protestos de 2021
Armas terroristas do PKK destroem-se em chamas
Erdogan: Uma Türkiye sem terrorismo “trará resultados positivos”
UNESCO acrescenta sítios dos Camarões e do Malawi à lista do património
Uganda reabre postos fronteiriços com a República Democrática do Congo por ordem presidencial
Chefe do exército paquistanês acusa a Índia de promover "agenda nefasta" após conflito fronteiriço
Dê uma espreitadela na TRT Global. Partilhe os seus comentários!
Contact us