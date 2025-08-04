Dois submarinos nucleares dos EUA chegaram ao "local onde precisam estar", disse o Presidente Donald Trump, após ordenar a sua deslocação em resposta às declarações do ex-líder russo Dmitry Medvedev.

"Eles estão na região, sim, onde têm que estar", afirmou Trump a jornalistas no domingo, antes de regressar do seu resort de golfe em Nova Jersey, ao ser questionado sobre a localização dos submarinos.

Trump declarou anteriormente que ordenou o envio de dois submarinos nucleares dos EUA para "as regiões apropriadas" num contexto de escalada de tensões verbais com Medvedev.

Na última segunda-feira, Medvedev criticou duramente Trump, alertando que a crescente pressão do Presidente dos EUA sobre o Kremlin em relação à guerra na Ucrânia poderia desencadear um conflito mais amplo — não apenas entre Rússia e Ucrânia, mas também entre a Rússia e os EUA.

Isto ocorreu após Trump ameaçar a Rússia com sanções e tarifas secundárias caso não encerrasse a guerra na Ucrânia em "cerca de 10 ou 12 dias", muito antes do prazo anterior de 50 dias que tinha estabelecido em julho.

Relacionado TRT Global - Trump envia submarinos nucleares dos EUA para perto da Rússia após ameaças de Medvedev

Em Moscovo são 'bons a evitar sanções'