O Presidente da China, Xi Jinping, e o Primeiro-Ministro da Índia, Narendra Modi, iniciaram uma reunião bilateral na cidade portuária chinesa de Tianjin, no norte, informou o meio de comunicação social estatal Xinhua no domingo.

Modi está na China pela primeira vez após sete anos para participar numa reunião de dois dias da Organização de Cooperação de Xangai, onde o Presidente russo Vladimir Putin e líderes da Ásia Central, Sudeste Asiático, Sul da Ásia e Médio Oriente se reunirão com Xi numa poderosa demonstração de solidariedade do Sul Global.

A reunião bilateral teve lugar cinco dias depois de Washington ter imposto tarifas punitivas de 50% sobre bens indianos devido às compras de petróleo russo por Nova Deli.

Este foi o segundo encontro do líder indiano com Xi após um na Rússia no ano passado.

Os analistas dizem que Xi e Modi procuram apresentar uma frente unida contra a pressão ocidental.

Melhoria das relações

Pequim e Nova Deli estão a tentar a reconstruir laços após um encontro decisivo entre os dois líderes em outubro passado, que teve lugar depois de chegarem a um acordo sobre o patrulhamento da sua fronteira contestada — o centro de um impasse militar desde confrontos mortais em 2020.

Os laços descongelaram ainda mais nas semanas passadas, enquanto Nova Deli procura proteger-se contra a crescente pressão tarifária dos EUA, cortejar a China e manter relações amigáveis com o seu aliado Rússia.

Uma visita fundamental à Índia pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Yi, no início deste mês viu ambos os países concordarem em retomar voos diretos, enquanto a China também concordou em levantar restrições à exportação de terras raras, fertilizantes e máquinas de perfuração de túneis.