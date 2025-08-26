O Ministro do Interior da Venezuela anunciou na segunda-feira que 15.000 soldados vão ser enviados para os estados ocidentais de Zulia e Tachira, que fazem fronteira com a Colômbia.

Diosdado Cabello disse que o objetivo do destacamento é “garantir a paz” e combater os grupos criminosos na região. A operação utilizará aviação, drones e um “destacamento fluvial” para proteger a fronteira.

A medida surge na sequência de um recente aumento das tensões, incluindo a duplicação da recompensa dos EUA por informações que levem à detenção do Presidente venezuelano Nicolás Maduro para 50 milhões de dólares e o envio de forças norte-americanas para as Caraíbas.

Cabello pediu às autoridades colombianas que “façam a sua parte”, afastando qualquer pessoa que tente cometer crimes na área da fronteira.

“Qualquer pessoa que tenha relações com criminosos, com gangues criminosas, deve assumir a sua responsabilidade, e nós assumiremos a nossa”, advertiu.