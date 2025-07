O Departamento de Justiça dos Estados Unidos afirmou que dois cidadãos chineses foram acusados de atuar como agentes ilegais do governo chinês.

O departamento disse na quarta-feira que os indivíduos tentaram recrutar membros do serviço militar americano para fornecer informação sensível de segurança nacional.

Os suspeitos, identificados como Yuance Chen, de 38 anos, e Liren "Ryan" Lai, de 39 anos, foram presos na sexta-feira e compareceram pela primeira vez no tribunal na segunda-feira em Houston, Texas e Portland, Oregon, respetivamente.

São acusados de efetuar operações secretas de informação dentro dos Estados Unidos em nome do Ministério da Segurança do Estado (MSS) da China, a principal agência civil de informação do país.

De acordo com os procuradores, Chen e Lai alegadamente tentaram obter informações militares secretas dos EUA, reunir informações da Marinha dos EUA e recrutar pessoal militar no ativo para ajudar os serviços secretos chineses.

Relacionado TRT Global - A China levanta parcialmente a proibição à importação de frutos do mar do Japão

'Esforço agressivo para minar a segurança'

A Procuradora-Geral, Pamela Bondi, descreveu o caso como parte de uma estratégia mais ampla de Pequim para comprometer a defesa americana a partir de dentro.

"Este caso demonstra o esforço sustentado e agressivo do governo chinês para infiltrar o nosso exército e minar a nossa segurança nacional a partir de dentro", disse Bondi numa declaração.

O Diretor do FBI, Kash Patel, expressou as preocupações do Departamento da Justiça, enfatizando os esforços contínuos da agência para interromper ameaças de informações estrangeiras visando os Estados Unidos.

"Continuaremos a defender de forma vigilante a nossa pátria das tentativas generalizadas da China de infiltrar as nossas fronteiras", disse Patel.

A Embaixada da China em Washington não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.