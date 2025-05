O mercado mundial de veículos aéreos não tripulados (VANT) militares está a sofrer uma mudança radical. De acordo com um relatório recente do Centro para uma Nova Segurança Americana (CNAS), sediado nos EUA, a Türkiye passou para a linha da frente como o maior fornecedor mundial de veículos aéreos não tripulados (UAV) e drones armados.

Esta ascensão deu início a uma nova era na utilização global dos VANT, ultrapassando antigos líderes como os EUA e Israel.

Um relatório do CNAS divulgado no início deste mês revela que, desde 2018, a Türkiye, a China e os Estados Unidos venderam um total de 69 drones armados a 40 países diferentes.

Enquanto 65% dessas vendas são da Türkiye, a China teve com uma participação de 26%, e a participação dos EUA foi de apenas 8%

Os motivos por trás da liderança da Türkiye

De acordo com os especialistas, o empenhamento de Ancara na indústria de defesa nacional está na origem da posição de liderança da Türkiye no mercado dos VANT.

“O sucesso da Türkiye no desenvolvimento de VANT avançados é o resultado direto dos esforços do sector da defesa para ultrapassar as barreiras de acesso à tecnologia estrangeira, especialmente durante períodos críticos em que aliados tradicionais como os EUA e Israel restringiram a transferência de tecnologia ou recusaram as vendas”, afirmou o Professor Associado e Docente Dr. Murat Aslan do Departamento de Ciência Política da Universidade Hasan Kalyoncu.

Aslan afirma que, quando os drones surgiram, eram sistemas simples, geralmente utilizados para missões de reconhecimento, vigilância e apoio de fogo.

“No entanto, ao longo do tempo, os VANT evoluíram para plataformas sofisticadas capazes de transportar uma variedade de cargas úteis, o que alargou significativamente o seu papel nas guerras modernas”, acrescenta.

O papel da indústria da defesa

A liderança da Türkiye no mercado mundial de VANT baseia-se no sucesso de empresas de defesa como a Baykar, a Roketsan e a Aselsan.

O VANT Bayraktar TB2 da Baykar tornou-se um símbolo do sucesso do país na tecnologia de VANT, especialmente durante a guerra do Carabaque entre o Azerbaijão e a Arménia.

Para além do Bayraktar TB2, o VANT Akinci (IHA Akinci), desenvolvido pela Baykar, é um veículo mais avançado, de grande altitude, que reforça ainda mais o estatuto da Türkiye como produtor de VANT de tecnologia avançada.

Uma jornada desafiadora

A ascensão da Türkiye ao topo não foi fácil. Inicialmente, o país enfrentou dificuldades na aquisição de componentes e decidiu produzir os seus próprios sistemas.

Aslan diz que a Türkiye enfrentou obstáculos significativos durante o processo de desenvolvimento dos VANT.

“Na década de 1990, quando a Türkiye quis comprar o VANT Heron israelita, havia limitações operacionais. Por exemplo, os sistemas tinham de ser operados por pessoal israelita e não por operadores turcos”, disse Aslan.

Esta dependência e os atrasos na receção de informações em tempo real dos VANT estrangeiros levaram a Türkiye a lançar o seu próprio programa de produção de VANT.

Os principais intervenientes no sector da defesa, como a Roketsan e a Aselsan, também contribuíram para a ascensão da Türkiye. Enquanto a Roketsan se especializa em sistemas de mísseis e integração de armas para VANT, a Aselsan está a trabalhar em sistemas avançados de aviónica, comunicação e guerra eletrónica que melhoram as capacidades dos VANT.

Em 2022, seis países entraram pela primeira vez no mercado dos VANT, tendo todos eles optado pelo Bayraktar TB2 da Baykar. Isso consolidou o domínio da Türkiye no mercado global.

Sucesso com as suas próprias forças

Um passo importante na produção de VANT na Türkiye foi o desenvolvimento da capacidade técnica e de produção interna.

Para ultrapassar problemas críticos de aprovisionamento, a Türkiye diversificou ou começou a produzir componentes localmente, afirmou Aslan.

“Apesar de enfrentar embargos a componentes essenciais, a Türkiye conseguiu criar um efeito multiplicador na produção. Em particular, ganhou um grande impulso depois de se ter apercebido de que a dependência de sistemas estrangeiros não garante a segurança nacional”, afirma.

O desenvolvimento dos VANT com um design e capacidades únicos, como o ANKA, marcou um ponto de viragem importante na indústria de defesa turca.

As exportações de VANT da Türkiye aumentaram drasticamente, ultrapassando a China em 2021. A Baykar exportou 83% da sua produção desde o início da década de 2000, com exportações no valor de 1,8 mil milhões de dólares em 2022.

O relatório do CNAS sublinha que o domínio dos EUA e de Israel no mercado dos VANT “há muito que acabou” e que estão a surgir alternativas mais rentáveis da Türkiye, da China e do Irão.

Esta tendência aumentou significativamente a transferência global de VANT armados, colocando a Türkiye na linha da frente.

A emergência da Türkiye como líder na produção de VANT militares, liderada por empresas como a Baykar, a Roketsan e a Aselsan, é um reflexo de mudanças mais amplas no equilíbrio global do poder militar. Os VANT económicos e de tecnologia avançada, como o Bayraktar TB2 e o Akinci, estão a remodelar a guerra moderna e a fazer da Türkiye um ator central neste sector crítico da defesa.

Aslan, da Universidade Hasan Kalyoncu, sublinha que a produção de um VANT armado não se resume à plataforma, mas também às munições e aos sistemas de controlo utilizados na plataforma.

“A Roketsan desempenhou um papel importante ao desenvolver munições avançadas. A Aselsan forneceu apoio elétrico-eletrónico e a Havelsan desenvolveu o software necessário.

“Estas empresas públicas de defesa desempenharam um papel de liderança no desenvolvimento de modelos de VANT. No entanto, sem a produção nacional de munições, a Türkiye continuaria a depender de fornecedores estrangeiros.”