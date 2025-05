O conflito entre os vizinhos com armas nucleares, a Índia e o Paquistão, fizeram com que as companhias aéreas se apressassem a cancelar, desviar ou redirecionar voos, na quarta-feira.

Os vizinhos e rivais de longa data trocaram fogo de artilharia pesada ao longo da fronteira disputada, depois de a Índia ter lançado ataques com mísseis em retaliação por um ataque mortal no mês passado.

Eis um resumo do que as companhias aéreas estão a fazer para evitar sobrevoar a zona de conflito.

Paquistão

O canal de notícias local, Samaa, informou que o Paquistão tinha encerrado temporariamente o seu espaço aéreo, suspendendo todos os voos domésticos e internacionais em todos os aeroportos do país, incluindo Lahore, Karachi, Faisalabad, Sialkot e Quetta.

A transportadora nacional, Pakistan International Airlines, cancelou todos os voos durante 12 horas.

Índia

A IndiGo informou na quarta-feira que cancelou 165 voos de 11 localidades, incluindo Srinagar, na Caxemira, perto da fronteira noroeste do país com o Paquistão. A IndiGo, que efectua mais de 2.200 voos diários, é uma das companhias aéreas mais afectadas pelos confrontos entre a Índia e o Paquistão. As suas acções chegaram a cair 3,1 por cento e estavam a ser negociadas abaixo de 1 por cento, às 13h52 IST.

Os voos das companhias Air India, SpiceJet e Akasa Air foram igualmente cancelados devido ao encerramento de vários aeroportos na Índia.

Coreia do Sul

A Korean Air começou a redirecionar os seus voos de Seul Incheon para o Dubai, utilizando uma rota a sul que passa por Myanmar, Bangladesh e Índia, em vez do caminho anterior através do espaço aéreo paquistanês. “Estamos actualmente a monitorizar a situação para novas alterações”, disse um funcionário da Korean Air à AFP.

TRT Global - Registam-se 8 vítimas mortais nos ataques da Índia ao Paquistão, 5 caças abatidos em retaliação A Índia lançou mísseis contra o Paquistão e a Caxemira administrada pelo Paquistão, matando pelo menos oito civis, incluindo uma criança. 🔗

Taiwan

A companhia aérea China Airlines, de Taiwan, informou que vários voos foram desviados ou cancelados. Dois voos de Taipé para Frankfurt e Amesterdão “fizeram um desvio técnico para Banguecoque” antes de regressarem à capital taiwanesa. Três voos de Taipé para Praga, Roma e Londres foram cancelados na terça e quarta-feira. “A China Airlines continua a monitorizar a situação e ajustará os horários dos voos conforme necessário”, afirmou.

A EVA Air afirmou que irá ajustar os voos de e para a Europa “com base nas condições actuais para evitar o espaço aéreo afetado e garantir a segurança dos membros da tripulação e dos passageiros”. Um voo de Viena para Banguecoque regressará à capital austríaca, enquanto um voo de Taipé para Milão será desviado para Viena para reabastecimento de combustível, prosseguindo depois para a cidade italiana, informou a companhia aérea em comunicado.

Rússia

A companhia aérea nacional russa Aeroflot disse que todos os seus voos de Moscovo para e da Índia, Tailândia, Sri Lanka, Maldivas e Seychelles seriam redirecionados.

Singapura

A Singapore Airlines informou que os seus voos foram redirecionados para evitar o espaço aéreo paquistanês.

Malásia

A Malaysia Airlines desviou dois voos de Kuala Lumpur - um para Londres Heathrow e outro para Paris Charles de Gaulle. Os voos fizeram uma paragem em Doha antes de prosseguirem as suas viagens. A companhia aérea também suspendeu todos os voos de e para Amritsar, na Índia, até 9 de maio.

Tailândia

A Thai Airways informou que estava a redirecionar os voos para destinos na Europa e no Sul da Ásia a partir das 5h da manhã de quarta-feira (22h00 GMT de terça-feira) para evitar o espaço aéreo paquistanês, alertando para possíveis atrasos.

Segundo a companhia aérea, pelo menos oito voos para cidades europeias foram afectados, tendo sido cancelado um voo de regresso de Banguecoque para Islamabad e vice-versa na quarta-feira.

Sri Lanka

A Sri Lankan Airlines informou que os seus voos não foram afectados e que não houve alterações nos seus quatro voos semanais para Lahore e Karachi, no Paquistão.

Emirados Árabes Unidos

De acordo com o The Independent, companhias aéreas do Golfo, como a Emirates, a Etihad, a Qatar Airways e a Flydubai, cancelaram os voos para cidades do norte do Paquistão e da Índia, incluindo Lahore, Islamabad, Sialkot e Amritsar. A Emirates pediu aos passageiros para “não se dirigirem aos aeroportos” das cidades afectadas e confirmou que os voos para Karachi continuam operacionais.

KLM

Um porta-voz da companhia aérea holandesa KLM disse que não estava a sobrevoar o Paquistão até nova ordem.