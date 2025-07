O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, afirmou que 2024 foi um ano de conquistas significativas para a Türkiye, citando os volumes de exportação do ano anterior durante o seu discurso num evento organizado pela Associação de Exportadores Turcos (TIM).

De acordo com a declaração da TIM na segunda-feira, os 10 principais exportadores em 2024 foram as empresas do sector automóvel Ford, Toyota, Türkiye Petrol Rafinerileri, Kibar Dis Ticaret, Star Rafineri, TGS Dis Ticaret, Oyak-Renault, Vestel, Arçelik e Baykar.

A economia turca cresceu 3,2% em 2024 como resultado da estratégia de crescimento do país, que se concentrou no investimento, emprego, produção e exportações, e o ímpeto continuará em 2025, enfatizou o Presidente Erdogan.

A economia turca cresceu 2% no primeiro trimestre de 2025 em comparação com o ano anterior, marcando o 19º trimestre consecutivo de crescimento ininterrupto do país, lembrou.

Agradeceu ao programa económico de médio prazo por aumentar a resiliência estrutural do país, reduzindo a sua dependência de fontes externas, bem como por minimizar as vulnerabilidades da Türkiye.

Apesar dos numerosos choques registados nos últimos três meses, o programa manteve-se inabalável, demonstrando resiliência e confiança renovada, sublinhou.

O Presidente observou que as reservas da Türkiye começaram a aumentar novamente desde o início de maio.

O prémio de risco da Türkiye está a diminuir, enquanto a confiança na lira turca está a aumentar.

Observando que 2024 foi um ano recorde para as exportações, Erdogan disse: "Batemos um recorde com 262 mil milhões de dólares em exportações em 2024. Aumentámos a nossa quota de exportação global para 1,07%."

“No ano passado, o número de empresas com exportações de mil milhões de dólares ou mais aumentou para 18, enquanto as com exportações de 100 milhões de dólares ou mais aumentaram para 302.”

Erdogan disse que o país continuará a crescer no mesmo ritmo em 2025, com as exportações a atingirem 24,8 mil milhões de dólares em maio, um aumento de 2,7% em relação ao mesmo mês do ano passado e a maior exportação mensal de sempre da república.

Setor da Defesa

O Presidente Erdogan afirmou: "Somos um dos principais fabricantes mundiais em muitos sectores, incluindo a defesa e a aviação, eletrodomésticos, sector automóvel e energia.

Em 2002, as exportações do sector da defesa e da aviação totalizaram 248 milhões de dólares e, até 2024, o volume de negócios da Türkiye ultrapassou os 15 mil milhões de dólares só no sector dos produtos de defesa, com 6,7 mil milhões de dólares de exportações de mercadorias para 180 países e regiões diferentes, o que é um motivo de orgulho, afirmou.

Se incluirmos a NATO e as exportações de serviços, as exportações totais da Türkiye ascendem a 7,1 mil milhões de dólares.

“Conseguimos tornar-nos num dos países líderes mundiais em veículos aéreos não tripulados (VANT) armados e não armados”, sublinhou.

As empresas turcas produzem dois em cada três VANT vendidos em todo o mundo e a Türkiye tornou-se uma marca global em veículos terrestres blindados, acrescentou.

Erdogan afirmou que a procura do caça nacional Kaan irá aumentar nos próximos anos, acrescentando: “Esperamos alcançar o mesmo sucesso mundial nos caças que alcançámos nos veículos aéreos não tripulados”.

Questões Globais

Erdogan citou as guerras comerciais conduzidas através de barreiras alfandegárias que aprofundaram ainda mais o atual clima de incerteza, afirmando "Estamos perante um processo em que os riscos aumentam e as ameaças se diversificam em muitos domínios, desde a economia à política mundial e aos equilíbrios sociais.

"Na nossa região, em particular, acordamos com novas tensões quase todos os dias. Todos nós podemos ver isso até certo ponto: estabelecer o equilíbrio, garantir a estabilidade e fazer a transição de águas tempestuosas para águas calmas levará um pouco mais de tempo."

A Türkiye está a definir o seu roteiro, as suas previsões e as suas estratégias tendo em conta esta realidade: “Não estamos a deixar as coisas ao acaso; estamos a preparar-nos para todos os cenários possíveis”.