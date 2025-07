O Presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, entraram em conflito sobre o custo das renovações em curso na sede do banco central em Washington, DC.

“Estamos a analisar e parece que são cerca de 3,1 mil milhões de dólares. Aumentou um pouco ou muito. Então, os 2,7 mil milhões de dólares agora são 3,1 mil milhões de dólares”, disse Trump na quinta-feira, enquanto Powell balançava visivelmente a cabeça em aparente rejeição à afirmação do Presidente.

“Não tenho conhecimento disso”, retorquiu Powell, sugerindo que o custo total da renovação que Trump apresentou aos jornalistas inclui a renovação do edifício William McChesney Martin Jr. da Reserva Federal, que foi concluída em 2021, além dos dois edifícios que estão actualmente em construção.

“Acabou de adicionar um terceiro edifício. É isso mesmo. É um terceiro edifício”, disse Powell.

“Bem, eu sei, mas é um edifício que está a ser construído”, disse Trump.

“Não. Foi construído há cinco anos. Terminámos o Martin há cinco anos”, respondeu o presidente da Reserva Federal.

Disputa pelo poder

Actualmente, os edifícios Marriner S. Eccles e 1951 Constitution Avenue da Fed estão em renovação. Ambos foram construídos na década de 1930 e, embora Powell tenha reconhecido os custos excedentes incorridos durante a renovação das instalações com quase 100 anos de idade, afirmou que elas precisavam urgentemente de actualização, levando o Conselho a aprovar a reforma em 2017.

“Ambos os edifícios precisavam de reparações estruturais significativas e outras actualizações para torná-los locais de trabalho seguros, saudáveis e eficazes, incluindo a remoção de amianto e contaminação por chumbo, substituição completa de sistemas obsoletos, como elétricos, hidráulicos, de aquecimento, ventilação, bem como sistemas de deteção e supressão de incêndios”, escreveu Powell numa carta ao diretor do Gabinete de Gestão e Orçamento, Russell Vought, na semana passada.

A construção dos edifícios Eccles e 1951 Constitution Avenue deverá estar concluída em 2027.

Trump e os seus aliados políticos têm procurado usar os custos associados como argumentos contra Powell, uma vez que o presidente da Fed se recusou até agora a satisfazer as exigências do Presidente de baixar as taxas de juro, por receio de que isso agrave a inflação, numa altura em que o impacto económico da guerra tarifária de Trump continua desconhecido.

Powell manteve a taxa de juros de curto prazo em 4,3% após ter instituído três cortes em 2024.