O Presidente dos EUA, Donald Trump, disse que continua empenhado em buscar um acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia, apesar da crescente incerteza sobre a perspectiva de conversas cara a cara entre o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, informou a CBS News na quinta-feira.
“Tenho acompanhado, tenho visto e tenho conversado sobre isso com o Presidente Putin e o Presidente Zelensky”, disse Trump numa entrevista por telefone à CBS News na quarta-feira.
“Algo vai acontecer, mas eles ainda não estão prontos. Mas algo vai acontecer. Vamos conseguir.”
Trump disse na quarta-feira que planeia realizar conversações sobre a guerra na Ucrânia nos próximos dias, depois de a sua cimeira no Alasca com Putin, em agosto, não ter conseguido um avanço.
Um funcionário da Casa Branca disse que Trump deve falar por telefone na quinta-feira com Zelensky.
“A Rússia não vai discutir o que é fundamentalmente inaceitável, que prejudica qualquer tipo de segurança, a intervenção estrangeira na Ucrânia, sob qualquer forma, em qualquer formato”, disse a porta-voz do Ministério, Maria Zakharova, num fórum económico no extremo leste da Rússia.
Entretanto, a Rússia sinalizou um endurecimento da sua posição antes das próximas conversações europeias com Zelensky, declarando que não consideraria o envio de tropas estrangeiras para a Ucrânia “em qualquer formato”, de acordo com a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Maria Zakharova.
Garantias de segurança da Ucrânia
Numa declaração relacionada, Moscovo também criticou a pressão de Kiev por garantias de segurança dos aliados europeus, chamando-as de ameaça à estabilidade regional.
Zakharova descreveu as garantias propostas como “um trampolim para o terror” e “garantias de perigo para o continente europeu”.
Putin também disse na quarta-feira que está pronto para se encontrar com Zelensky se o Presidente ucraniano vier a Moscovo, mas que qualquer reunião desse tipo deve ser bem preparada e levar a resultados tangíveis.
O Ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia rejeitou a sugestão de Moscovo como local para tal reunião.
Trump disse à CBS News que está insatisfeito com a carnificina entre a Rússia e a Ucrânia, mas continuará a pressionar por um acordo de paz.
“Acho que vamos resolver tudo. Francamente, achei que o da Rússia seria um dos mais fáceis de resolver, mas parece ser um pouco mais difícil do que alguns dos outros”, disse.
Trump tem-se mostrado frustrado com a sua incapacidade de pôr fim aos combates, que começaram com a ofensiva militar em grande escala da Rússia contra a Ucrânia em fevereiro de 2022, depois de inicialmente ter previsto que seria capaz de acabar rapidamente com o conflito quando assumiu o cargo em janeiro.