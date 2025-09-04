O Presidente dos EUA, Donald Trump, disse que continua empenhado em buscar um acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia, apesar da crescente incerteza sobre a perspectiva de conversas cara a cara entre o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, informou a CBS News na quinta-feira.

“Tenho acompanhado, tenho visto e tenho conversado sobre isso com o Presidente Putin e o Presidente Zelensky”, disse Trump numa entrevista por telefone à CBS News na quarta-feira.

“Algo vai acontecer, mas eles ainda não estão prontos. Mas algo vai acontecer. Vamos conseguir.”

Trump disse na quarta-feira que planeia realizar conversações sobre a guerra na Ucrânia nos próximos dias, depois de a sua cimeira no Alasca com Putin, em agosto, não ter conseguido um avanço.

Um funcionário da Casa Branca disse que Trump deve falar por telefone na quinta-feira com Zelensky.

“A Rússia não vai discutir o que é fundamentalmente inaceitável, que prejudica qualquer tipo de segurança, a intervenção estrangeira na Ucrânia, sob qualquer forma, em qualquer formato”, disse a porta-voz do Ministério, Maria Zakharova, num fórum económico no extremo leste da Rússia.

Entretanto, a Rússia sinalizou um endurecimento da sua posição antes das próximas conversações europeias com Zelensky, declarando que não consideraria o envio de tropas estrangeiras para a Ucrânia “em qualquer formato”, de acordo com a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Maria Zakharova.

Garantias de segurança da Ucrânia