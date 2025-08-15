TÜRKİYE
Como a economia da Türkiye se transformou nos últimos 22 anos
O "crescimento ininterrupto da Türkiye" continua em meio a crises globais, enquanto a meta de exportação de 390 mil milhões de dólares deverá ser atingida até ao final de 2025, diz o Ministério do Comércio.
O Ministério disse que a renda nacional per capita da Türkiye aumentou de US$ 3.608 em 2002 para US$ 15.971 no final do primeiro trimestre de 2025. / AA
15 de agosto de 2025

A economia da Türkiye transformou-se completamente nos 22 anos desde que Recep Tayyip Erdogan foi eleito – primeiro como Primeiro-Ministro, depois como Presidente –, com o seu Produto Interno Bruto (PIB) a crescer a uma taxa real anual de 5,3%, atingindo um máximo histórico de 1,37 triliões de dólares no segundo trimestre de 2025.

O PIB da Türkiye era de 238 mil milhões de dólares em 2002 – um ano antes de Erdogan assumir o cargo – e ultrapassou a marca de um trilhão de dólares pela primeira vez em 2024, de acordo com um comunicado do Ministério do Comércio.

A meta de exportação de 390 mil milhões de dólares de Erdogan também deverá ser alcançada até ao final deste ano, enquanto a renda nacional do país deve subir para 1,4 triliões de dólares.

“A Türkiye... tornou-se uma das economias de mais rápido crescimento na OCDE na última década”, afirmou o comunicado. “O Fundo Monetário Internacional elevou a sua previsão de crescimento para 3% no seu relatório de julho para a Türkiye, enquanto o nosso crescimento ininterrupto por 19 trimestres consecutivos continua em meio a crises globais.”

O Ministério disse que a renda nacional per capita da Türkiye subiu de 3.608 dólares em 2002 para 15.971 dólares no final do primeiro trimestre de 2025.

Entretanto, o défice anual da balança corrente da Türkiye caiu de 55,1 mil milhões de dólares em maio de 2023 para 10 mil milhões de dólares no final de 2024, uma vez que as exportações de bens e serviços do país totalizaram 377 mil milhões de dólares — o valor mais alto desde a fundação da república em 1923.

Entre janeiro e julho deste ano, as exportações da Türkiye atingiram os 156,4 mil milhões de dólares, dos quais 67,8 mil milhões foram exportados para a UE – um aumento de 8,5%. Alemanha, Reino Unido, Estados Unidos, Itália e Iraque foram os maiores destinatários das exportações turcas nos primeiros seis meses do ano.

Ao mesmo tempo, o superávit comercial da Türkiye atingiu os 62 mil milhões de dólares no sector de serviços no ano passado, tornando-se o quinto país com maior superávit de serviços do mundo.

“Foram realizadas cerca de 115 reuniões de alto nível e 37 reuniões globais, enquanto novas iniciativas de cooperação comercial e investimentos continuam com a Organização dos Estados Turcos, a UE, a União Africana, a Organização da Cooperação Islâmica, a OCDE e os países dos Balcãs”, afirmou o comunicado.

A Türkiye também implementou o seu quadro da Estratégia para os Países Distantes para aumentar as exportações para países longínquos para 50 mil milhões de dólares até 2028, enquanto a iniciativa Aumentar as Exportações para os Países da Organização da Cooperação Islâmica (OCI) deverá aumentar a quota das exportações para os Estados-Membros da OCI nas exportações totais da Türkiye para 30%.

