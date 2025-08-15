A economia da Türkiye transformou-se completamente nos 22 anos desde que Recep Tayyip Erdogan foi eleito – primeiro como Primeiro-Ministro, depois como Presidente –, com o seu Produto Interno Bruto (PIB) a crescer a uma taxa real anual de 5,3%, atingindo um máximo histórico de 1,37 triliões de dólares no segundo trimestre de 2025.

O PIB da Türkiye era de 238 mil milhões de dólares em 2002 – um ano antes de Erdogan assumir o cargo – e ultrapassou a marca de um trilhão de dólares pela primeira vez em 2024, de acordo com um comunicado do Ministério do Comércio.

A meta de exportação de 390 mil milhões de dólares de Erdogan também deverá ser alcançada até ao final deste ano, enquanto a renda nacional do país deve subir para 1,4 triliões de dólares.

“A Türkiye... tornou-se uma das economias de mais rápido crescimento na OCDE na última década”, afirmou o comunicado. “O Fundo Monetário Internacional elevou a sua previsão de crescimento para 3% no seu relatório de julho para a Türkiye, enquanto o nosso crescimento ininterrupto por 19 trimestres consecutivos continua em meio a crises globais.”

O Ministério disse que a renda nacional per capita da Türkiye subiu de 3.608 dólares em 2002 para 15.971 dólares no final do primeiro trimestre de 2025.

Entretanto, o défice anual da balança corrente da Türkiye caiu de 55,1 mil milhões de dólares em maio de 2023 para 10 mil milhões de dólares no final de 2024, uma vez que as exportações de bens e serviços do país totalizaram 377 mil milhões de dólares — o valor mais alto desde a fundação da república em 1923.