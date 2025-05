A polícia indiana, na Caxemira administrada pela Índia, efectuou uma rusga em dezenas de livrarias e apreendeu centenas de exemplares de livros de um académico islâmico, provocando reacções de indignação por parte dos líderes muçulmanos.

A polícia afirmou que as buscas se basearam em “informações credíveis sobre a venda e distribuição clandestinas de literatura que promove a ideologia de uma organização proibida”.

Os agentes não indicaram o nome do autor, mas os proprietários das lojas disseram que tinham apreendido literatura do falecido Abul Ala Maududi, fundador da Jamaat-e-Islami, uma organização islâmica e um partido político.

A Caxemira está dividida entre a Índia e o Paquistão desde a sua independência do domínio britânico em 1947, e ambos reivindicam o território dos Himalaias na sua totalidade.

Grupos separatistas, que exigem a liberdade da Caxemira ou a sua fusão com o Paquistão, lutam contra as forças indianas há décadas, com dezenas de milhares de mortos no conflito.

O governo hindu-nacionalista do Primeiro-Ministro da Índia, Narendra Modi proibiu o ramo da Caxemira do Jamaat-e-Islami em 2019 como uma “associação ilegal”.

Nova Deli renovou a proibição no ano passado pelo que alegou serem “actividades contra a segurança, integridade e soberania” da nação.

Modi e o seu partido são conhecidos pelo seu discurso e actividades anti-islâmicas na Índia.

Agentes à paisana iniciaram rusgas no sábado na principal cidade de Srinagar, antes de lançarem apreensões de livros noutras cidades da região de maioria muçulmana.

As rusgas provocaram a ira dos líderes muçulmanos.

“Os livros apreendidos promovem os bons valores morais e a cidadania responsável”, afirmou Shamim Ahmed Thokar.

Umar Farooq, o principal clérigo da Caxemira e um destacado líder defensor do direito à autodeterminação, condenou a acção da polícia.

“A repressão da literatura islâmica e a sua apreensão nas livrarias é ridícula”, afirmou Farooq num comunicado, salientando que a literatura estava disponível online.

“Policiamento do pensamento através da apreensão de livros é absurdo - para dizer o mínimo - numa altura em que se tem acesso a toda a informação através de auto-estradas virtuais”, acrescentou.

Os críticos e muitos residentes da Caxemira dizem que as liberdades civis foram drasticamente reduzidas depois que o governo de Modi impôs o governo direto em 2019, eliminando a autonomia parcial consagrada constitucionalmente da Caxemira.