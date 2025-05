O diretor do secreto órgão de inteligência dos EUA, a Agência de Segurança Nacional (NSA), e a vice foram demitidos na quinta-feira, segundo reportagens dos órgãos de comunicação social americanos.

O jornal The Washington Post citou autoridades americanas que afirmaram que o General Timothy Haugh foi demitido após pouco mais de um ano no cargo.

As autoridades não apresentaram uma razão para a remoção de Haugh, acrescentou o jornal. Haugh era também o chefe do Comando Cibernético dos EUA, o órgão do Pentágono responsável por operações cibernéticas ofensivas e defensivas.

A Vice-Diretora da NSA, Wendy Noble, também foi demitida e transferida para outro cargo no Pentágono, segundo o The Post.

A NSA é a maior e mais secreta agência de inteligência do governo dos EUA.

O Pentágono não respondeu imediatamente ao pedido de comentário da AFP.

Haugh, que foi nomeado em fevereiro de 2024, ocupou anteriormente uma série de cargos de destaque em segurança cibernética no governo, incluindo como comandante da elite Força de Missão Nacional Cibernética.

Reagindo à notícia, o congressista democrata Jim Himes disse estar "profundamente perturbado" com a demissão de Haugh.

"Eu conheço o General Haugh como um líder honesto e direto, que seguiu a lei e deu prioridade à segurança nacional", afirmou num comunicado publicado no X.

"Temo que essas sejam precisamente as qualidades que poderiam levar à sua demissão nesta administração."

O Presidente dos EUA, Donald Trump, tem feito uma operação de grande reformulação na liderança das forças armadas desde que assumiu o cargo em janeiro.

Trump demitiu o principal oficial militar dos EUA, General Charles "CQ" Brown, em fevereiro, sem apresentar explicações para a demissão de Brown, que ocorreu com menos de dois anos do seu mandato de quatro anos como Chefe do Estado-Maior Conjunto.

A sua administração está a fazer demissões em massa de funcionários federais e a promover medidas para desmantelar instituições governamentais apenas alguns meses após o início do seu segundo mandato.

O vice-comandante do Comando Cibernético dos EUA, William J. Hartman, e a Diretora executiva da NSA, Sheila Thomas, foram nomeados como diretor e vice interinos da NSA, informou o The Post.