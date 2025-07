O número de mortos devido às cheias repentinas no Texas subiu para pelo menos 119, com as equipas de resgate a continuarem a procurar as outas 170 pessoas ainda desaparecidas, disseram as autoridades.

O condado de Kerr é a região mais afetada, com 95 mortes, incluindo 59 adultos e 36 crianças, segundo os registos.

As autoridades afirmaram que 27 corpos continuam desaparecidos. O resto das mortes ocorreu nos condados vizinhos.

À medida que as operações de busca e salvamento se expandem, o escrutínio público intensificou-se sobre o sistema de alerta de emergência do estado.

Investigações da Texas Public Radio e da KSAT revelaram que um pedido de mensagem de alerta em massa feito às 4:22 da manhã foi adiado devido a problemas de aprovação, deixando alguns residentes sem saber da ameaça das cheias até horas mais tarde.

"Há 161 pessoas que se acredita estarem desaparecidas somente no condado de Kerr", disseram as autoridades. Entre elas estão cinco campistas e uma conselheira do Camp Mystic, um campo de verão só para raparigas perto do rio Guadalupe.

Os residentes que regressam às suas casas estão a confrontar-se com destruição generalizada. As autoridades apelaram as pessoas a evitarem interferir com as equipas de busca, pois está a ser usado equipamento pesado para limpar os destroços. "É uma situação em que todos estão a trabalhar", disse o xerife do condado de Kerr, Larry Leitha.

"Estas questões precisam de ser respondidas — às famílias dos entes queridos desaparecidos, ao público, às pessoas que me colocaram neste cargo", acrescentou.

A falta de um sistema de sirenes e inconsistências na comunicação têm gerado frustração crescente. Desde 2015, o condado de Kerr tem-se candidatado a subsídios federais para construir um sistema adequado de aviso de inundações.

No domingo, a administração Trump declarou as cheias um "grande desastre" e destacou recursos federais para auxiliar na busca e salvamento.

O governador do Texas, Greg Abbott, disse na quarta-feira que o estado destacou mais de 2.200 funcionários e 1.200 veículos e equipamentos em resposta às cheias. Mais de 20 agências estatais estão envolvidas nas operações de busca e apoio em curso.