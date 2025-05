Khurshid Ahmad, economista, filósofo, político e académico islâmico paquistanês de renome, faleceu no domingo em Leicester, no Reino Unido, após uma doença prolongada, confirmou a sua família e o seu partido. Tinha 93 anos.

Nascido em 23 de março de 1932 em Deli, na Índia, Ahmad ocupou cargos importantes durante a sua ilustre carreira, tendo sido eleito por três vezes membro da Câmara Alta do Paquistão, o Senado, e desempenhado as funções de vice-chefe da Comissão de Planeamento do país, para além de ser autor de vários livros sobre literatura islâmica, economia e questões sociais.

Após a divisão da Índia em 1947, a sua família mudou-se para o Paquistão e instalou-se em Lahore.

Em 1949, inscreveu-se no prestigiado Government College, que entretanto se tornou uma universidade, para estudar gestão e economia.

Ahmad obteve o grau de mestre em economia pela Universidade de Karachi em 1962 e viajou para o Reino Unido para obter o grau de doutoramento, que lhe foi atribuído pela Universidade de Leicester em 1968.

Em 1970, a Universidade de Leicester concedeu-lhe um doutoramento honoris causa em Educação e, no mesmo ano, entrou para o departamento de filosofia da mesma universidade para ensinar filosofia contemporânea.

Economia islâmica

Foi presidente do Islami Jamiat Talaba, a maior organização estudantil do país, durante dois mandatos na década de 1950 e vice-chefe do Jamaat-e-Islami (JI), o principal partido político-religioso do país, durante quase duas décadas, até 2015.

Juntamente com outro proeminente académico religioso, Ahmad fundou a Missão Islâmica do Reino Unido, que mais tarde se tornou uma das maiores organizações muçulmanas do país.

Foi também membro fundador do Instituto de Estudos Políticos, um grupo de reflexão sobre políticas públicas sediado em Islamabade.

O seu trabalho no domínio da economia islâmica contribuiu para o desenvolvimento da jurisprudência económica islâmica.

Editou também a Tarjuman-ul-Quran, uma conceituada revista islâmica, durante quase duas décadas.

Foi galardoado com o prestigiado Prémio Internacional Rei Faisal em 1990 e com a Nishan-e-Imtiaz (Ordem de Excelência), a mais alta condecoração civil do Paquistão, em 2011.