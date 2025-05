O Governador da Califórnia, Gavin Newsom, disse que vai estabelecer acordos com o resto do mundo para evitar as retaliações esperadas contra as tarifas do Presidente dos EUA, Donald Trump.

“A Califórnia não é Washington DC”, disse Newsom na sexta-feira.

“As tarifas de Donald Trump não representam todos os americanos, particularmente aqueles que eu represento aqui na quinta maior economia do mundo, o estado da Califórnia”, acrescentou.

A maioria das mercadorias que entram nos Estados Unidos vindas da China passam pelos portos californianos, e o estado tem um comércio considerável com o México e o Canadá.

Estes três países representam 40% das importações da Califórnia e são também os países para os quais o estado mais exporta.

Contornar as políticas de Trump

“O Golden State continuará a ser um parceiro estável e fiável para as gerações vindouras, independentemente da turbulência que venha de Washington”, acrescentou Newsom numa declaração.

Ele não especificou como os novos acordos poderiam contornar as políticas protecionistas de Trump.

Newsom, 57 anos, enfrenta limites de mandato que o impedem de concorrer à reeleição em 2026. As suas ambições políticas permanecem desconhecidas, mas o democrata é visto como um potencial candidato presidencial para 2028.

Numa ofensiva comercial sem precedentes desde a década de 1930, Trump lançou esta semana tarifas globais abrangentes, levando os mercados a uma queda recorde e resultando em tarifas de retaliação.

As últimas imposições de Trump significam que os produtos chineses devem ser tributados num total de 54% e os da União Europeia em 20%.

Na sexta-feira, a China retaliou anunciando tarifas adicionais de 34% sobre os produtos americanos a partir de 10 de abril, “para além das taxas tarifárias atualmente aplicáveis”.

“Não ficaremos de braços cruzados durante a guerra tarifária de Trump”, disse Newsom no X.

Como o estado mais populoso do país, com quase 40 milhões de habitantes, a Califórnia representa 14% do PIB americano e seria a quinta maior economia do mundo se fosse um país, disse Newsom.

O berço da tecnologia, a Califórnia, é também o principal fabricante e produtor agrícola do país.

Depois de os incêndios terem devastado Los Angeles em janeiro, a Califórnia receia que as tarifas aduaneiras dificultem a reconstrução da cidade, encarecendo os materiais de construção frequentemente importados, como a madeira, o aço, o alumínio e as paredes de gesso.