Um proeminente académico americano foi detido na terça-feira e acusado de insultar a monarquia tailandesa, segundo o seu advogado, num caso raro em que um cidadão estrangeiro foi vítima da rigorosa lei de lesa-majestade do reino.



Paul Chambers, que passou mais de uma década a ensinar política do Sudeste Asiático na Tailândia, está em prisão preventiva a aguardar uma decisão sobre o seu pedido de fiança, disse o advogado Wannaphat Jenroumjit.



“Ele rejeitou a acusação”, disse Wannaphat.



O Rei tailandês Maha Vajiralongkorn e a sua família próxima estão protegidos de críticas pela lei de lesa-majestade, sendo cada infração punível com pena de prisão até 15 anos.

No início deste ano, os militares tailandeses apresentaram uma queixa contra Chambers, professor na Universidade de Naresuan, no norte da Tailândia, por causa de um artigo ligado a uma discussão online.



Na semana passada, Chambers foi informado da acusação e foi-lhe dito para comparecer numa esquadra da polícia na província de Phitsanulok, no norte do país, na terça-feira, para responder formalmente.



“Temos de verificar todos os pormenores, mas o arguido disse que não o fez e acredito que a lei o protegerá”, disse Wannaphat.

Os EUA estão "alarmados"



O Departamento de Estado dos EUA declarou, em comunicado, estar "alarmado" com a detenção e afirmou que "leva a sério a sua responsabilidade de ajudar os cidadãos americanos no estrangeiro".



"Este caso reforça as nossas preocupações de longa data sobre a utilização das leis de lesa-majestade na Tailândia. Continuamos a exortar as autoridades tailandesas a respeitarem a liberdade de expressão", acrescenta o comunicado.



Na semana passada, Chambers disse à imprensa que se sentia “intimidado” pela situação, mas que estava a ser apoiado pela embaixada dos EUA e pelos colegas da sua universidade.



As acusações ao abrigo da lei de difamação realeza da Tailândia aumentaram nos últimos anos e os críticos afirmam que esta é utilizada de forma abusiva para sufocar a dissidência.



Os Advogados Tailandeses para os Direitos Humanos (TLHR) afirmaram que é “raro” que um cidadão estrangeiro seja objeto de tais acusações.



Os observadores internacionais manifestaram a sua preocupação quanto à sua utilização crescente contra académicos, activistas e mesmo estudantes.



No ano passado, um homem do norte da Tailândia foi condenado a pelo menos 50 anos de prisão por lesa-majestade, enquanto uma mulher foi condenada a 43 anos em 2021.



Em 2023, um homem foi preso durante dois anos por vender calendários satíricos com patos de borracha que, segundo um tribunal, difamavam o rei.