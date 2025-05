O Papa Francisco regressou à sua residência no Vaticano no domingo, depois de os seus médicos terem afirmado que este seria o melhor local para a sua recuperação, após cinco semanas de hospitalização devido a uma pneumonia.



O chefe da Igreja Católica, de 88 anos, ficou “muito feliz” ao saber que a sua saúde tinha melhorado o suficiente para que pudesse deixar o Hospital Gemelli em Roma, disse um dos médicos, Sergio Alfieri, no sábado.



Mas o pontífice, que teve parte de um pulmão removido quando era jovem, ainda enfrentará um período de recuperação de “pelo menos dois meses”, advertiu Alfieri.



O Vaticano informou que o Papa iria dar uma bênção e acenar aos simpatizantes no exterior do hospital pouco antes do meio-dia (11:00 GMT), naquela que seria a sua primeira aparição pública desde 14 de fevereiro.



A sua hospitalização desde essa data foi a mais longa do reinado do Papa e a quarta desde a sua eleição em 2013. O estado de saúde cada vez mais frágil do Papa suscitou especulações sobre a possibilidade de Francisco optar por se demitir e dar lugar a um sucessor, como fez o seu antecessor Bento XVI.

Um período de repouso



Os médicos do Papa, que falaram com os jornalistas no Hospital Gemelli no sábado, disseram que Francisco estava a melhorar. Na quarta-feira, o Vaticano tinha dito que Francisco já respirava sem ter de usar uma máscara de oxigénio.



Mas Alfieri disse: “Os progressos continuarão em casa, porque um hospital - mesmo que isto pareça estranho - é o pior sítio para recuperar, porque é onde se pode contrair mais infecções”.



O médico disse que, no domingo, “o Papa sairá e regressará à Casa de Santa Marta” no Vaticano, onde Francisco tem a sua suite residencial. No entanto, Alfieri descartou a possibilidade de Francisco voltar rapidamente às suas funções regulares.



“A convalescença, por definição, é um período de repouso. Portanto, é claro que durante o período de convalescença ele não poderá assumir os seus compromissos diários habituais”.

A Páscoa em questão



Por conseguinte, subsistem dúvidas sobre quem poderá liderar o calendário preenchido de eventos religiosos que antecedem a Páscoa - o período mais sagrado do calendário cristão. O Papa faltou às orações do Angelus - normalmente recitadas pelo pontífice todos os domingos - durante cinco semanas consecutivas.



Na segunda-feira, questionado pelos jornalistas sobre a especulação de que Francisco se demitiria, o Secretário de Estado do Vaticano, Pietro Parolin, respondeu: “Não, não, não, absolutamente não”.



Católicos e outros em todo o mundo têm rezado pela rápida recuperação do papa. Muitos têm deixado flores, velas e bilhetes para Francisco à porta do hospital Gemelli. Na fase mais alarmante da hospitalização do Papa, ele passou várias semanas em respiração assistida, com tubos nasais e uma máscara de oxigénio.



Por duas vezes, passou por momentos “muito críticos” durante os quais a sua vida esteve em perigo, mas manteve-se consciente, disseram os médicos. Só foi declarado fora de perigo após um mês de tratamento no Hospital Gemelli.

Devido à pneumonia de que foi vítima, Francisco terá de fazer uma reeducação física para recuperar o uso da voz. “Quando se sofre de pneumonia bilateral, os pulmões ficam danificados e os músculos respiratórios também ficam tensos”, disse Alfieri. “Leva tempo para que a voz volte ao normal”.



Embora o Papa não tenha aparecido em público desde 14 de fevereiro, o Vaticano publicou em 16 de março uma fotografia dele a rezar numa capela no seu quarto de hospital. A 6 de março, foi divulgada uma gravação áudio do Papa na qual - falando com uma voz fraca - agradecia aos fiéis que rezavam por ele.