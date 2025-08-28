EUROPA
Sondagem: Maioria dos franceses quer a dissolução do parlamento e marcação de novas eleições
O Primeiro-ministro francês, François Bayrou, enfrenta a destituição após a oposição unir-se contra o governo minoritário no voto de confiança do próximo mês.
28 de agosto de 2025

Cerca de 63% dos franceses desejam que o parlamento do país seja dissolvido e que sejam convocadas novas eleições, segundo um inquérito do instituto IFOP para a emissora LCI divulgada na quarta-feira, enquanto o Primeiro-ministro François Bayrou luta para salvar seu governo minoritário.

A pesquisa do IFOP entrevistou 1000 pessoas online no dia 26 de agosto.

O governo minoritário de Bayrou parece cada vez mais propenso a ser destituído no próximo mês, após três dos principais partidos da oposição — tanto da extrema-direita quanto da esquerda — declararem que não o apoiarão numa votação de moção de confiança marcada para 8 de setembro, relacionada com os seus planos de cortes orçamentais.

Bayrou vinculou a sobrevivência do seu governo à aprovação de um pacote de cortes orçamentais de €44 mil milhões, que inclui a eliminação de dois feriados públicos e o congelamento de gastos com assistência social, medidas que têm gerado amplo descontentamento público.

A incerteza política afetou as ações e os títulos franceses esta semana.

Boris Vallaud, líder do grupo socialista da oposição no parlamento, afirmou à emissora BFM TV que a França precisa de uma mudança de rumo, o que implica uma troca do primeiro-ministro.

Qualquer decisão para dissolver o parlamento cabe ao presidente Emmanuel Macron, e a pesquisa do IFOP revelou que 51% acreditam que Macron não dissolverá o parlamento.

O Reagrupamento Nacional, os Verdes e os Socialistas prometeram votar contra Bayrou, deixando o seu governo com poucas chances de sobrevivência quando os deputados votarem.

A alternativa de Macron à dissolução do parlamento, caso Bayrou perca a moção de confiança, seria formar um novo governo.

E embora a maioria dos eleitores queira a dissolução do Parlamento, pouco mais de metade acredita que o Presidente Emmanuel Macron evitará a convocação de novas eleições.

Caso Bayrou seja derrotado, espera-se que Macron nomeie outro primeiro-ministro, o terceiro desde 2024.

