Cerca de 63% dos franceses desejam que o parlamento do país seja dissolvido e que sejam convocadas novas eleições, segundo um inquérito do instituto IFOP para a emissora LCI divulgada na quarta-feira, enquanto o Primeiro-ministro François Bayrou luta para salvar seu governo minoritário.

A pesquisa do IFOP entrevistou 1000 pessoas online no dia 26 de agosto.

O governo minoritário de Bayrou parece cada vez mais propenso a ser destituído no próximo mês, após três dos principais partidos da oposição — tanto da extrema-direita quanto da esquerda — declararem que não o apoiarão numa votação de moção de confiança marcada para 8 de setembro, relacionada com os seus planos de cortes orçamentais.

Bayrou vinculou a sobrevivência do seu governo à aprovação de um pacote de cortes orçamentais de €44 mil milhões, que inclui a eliminação de dois feriados públicos e o congelamento de gastos com assistência social, medidas que têm gerado amplo descontentamento público.

A incerteza política afetou as ações e os títulos franceses esta semana.

Boris Vallaud, líder do grupo socialista da oposição no parlamento, afirmou à emissora BFM TV que a França precisa de uma mudança de rumo, o que implica uma troca do primeiro-ministro.