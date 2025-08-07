A agência de inteligência militar de Israel tem utilizado a plataforma de nuvem Azure da Microsoft para armazenar e analisar chamadas telefónicas interceptadas de palestinianos em larga escala, de acordo com uma investigação conduzida pelo The Guardian, a publicação palestino-israelita +972 Magazine e o título de língua hebraica Local Call.

O sistema, operacional desde 2022, é capaz de processar até “um milhão de chamadas por hora” e tem sido utilizado para apoiar as ações de Israel em Gaza e na Cisjordânia ocupada, segundo a investigação.

A investigação revelou que a parceria foi estabelecida após uma reunião em 2021 entre o comandante da Unidade 8200 da inteligência israelita, Yossi Sariel, e o CEO da Microsoft, Satya Nadella.

“Com a capacidade de armazenamento praticamente ilimitada do Azure, a Unidade 8200 começou a construir uma nova ferramenta poderosa de vigilância em massa: um sistema abrangente e intrusivo que recolhe e armazena gravações de milhões de chamadas telefónicas feitas diariamente por palestinianos em Gaza e na Cisjordânia.”

De acordo com The Guardian, um conjunto de documentos divulgados da Microsoft e entrevistas com 11 fontes da empresa e da inteligência militar israelita revelaram como o Azure tem sido usado pela Unidade 8200 “para armazenar este vasto arquivo de comunicações quotidianas palestinianas.”

Segundo três fontes da Unidade 8200, a plataforma de armazenamento baseada na nuvem “facilitou a preparação de ataques aéreos mortais e moldou operações militares em Gaza e na Cisjordânia.”

Guerra moderna

Documentos divulgados e fontes familiarizadas com o sistema mostraram que este armazenou cerca de 11.500 terabytes de comunicações interceptadas — o equivalente a aproximadamente 200 milhões de horas de chamadas telefónicas.