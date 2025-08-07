GUERRA EM GAZA
Israel armazena vastos dados de chamadas na nuvem Azure da Microsoft para atingir os palestinianos
A investigação diz que a Unidade 8200 usou a capacidade de armazenamento quase ilimitada da nuvem da Microsoft para recolher e armazenar milhões de ligações telefónicas feitas por palestinianos todos os dias em Gaza e na Cisjordânia ocupada.
A plataforma de armazenamento em nuvem "facilitou a preparação de ataques aéreos letais e moldou as operações militares em Gaza e na Cisjordânia". / Public domain
há 15 horas

A agência de inteligência militar de Israel tem utilizado a plataforma de nuvem Azure da Microsoft para armazenar e analisar chamadas telefónicas interceptadas de palestinianos em larga escala, de acordo com uma investigação conduzida pelo The Guardian, a publicação palestino-israelita +972 Magazine e o título de língua hebraica Local Call.

O sistema, operacional desde 2022, é capaz de processar até “um milhão de chamadas por hora” e tem sido utilizado para apoiar as ações de Israel em Gaza e na Cisjordânia ocupada, segundo a investigação.

A investigação revelou que a parceria foi estabelecida após uma reunião em 2021 entre o comandante da Unidade 8200 da inteligência israelita, Yossi Sariel, e o CEO da Microsoft, Satya Nadella.

“Com a capacidade de armazenamento praticamente ilimitada do Azure, a Unidade 8200 começou a construir uma nova ferramenta poderosa de vigilância em massa: um sistema abrangente e intrusivo que recolhe e armazena gravações de milhões de chamadas telefónicas feitas diariamente por palestinianos em Gaza e na Cisjordânia.”

De acordo com The Guardian, um conjunto de documentos divulgados da Microsoft e entrevistas com 11 fontes da empresa e da inteligência militar israelita revelaram como o Azure tem sido usado pela Unidade 8200 “para armazenar este vasto arquivo de comunicações quotidianas palestinianas.”

Segundo três fontes da Unidade 8200, a plataforma de armazenamento baseada na nuvem “facilitou a preparação de ataques aéreos mortais e moldou operações militares em Gaza e na Cisjordânia.”

Guerra moderna

Documentos divulgados e fontes familiarizadas com o sistema mostraram que este armazenou cerca de 11.500 terabytes de comunicações interceptadas — o equivalente a aproximadamente 200 milhões de horas de chamadas telefónicas.

O sistema baseado em nuvem, pioneiro sob a liderança de Sariel, “tem sido frequentemente utilizado junto a uma série de ferramentas de recomendação de alvos impulsionadas por inteligência artificial, também desenvolvidas sob a sua supervisão e estreando numa campanha que devastou a vida civil e criou uma profunda crise humanitária,” acrescentou o The Guardian.

Israel matou mais de 61.100 palestinianos, na sua maioria mulheres e crianças, na sua ofensiva em Gaza sitiada desde outubro de 2023.

Cerca de 11.000 palestinianos estarão sob os escombros de casas destruídas, segundo a agência oficial de notícias da Palestina, WAFA.

Especialistas, no entanto, argumentam que o número real de mortos excede significativamente o relatado pelas autoridades de Gaza, estimando que pode chegar a cerca de 200.000.

Ao longo do genocídio, Israel reduziu a maior parte do enclave bloqueado a ruínas, deslocando praticamente toda a sua população.

Em novembro passado, o Tribunal Penal Internacional emitiu mandados de prisão contra o Primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu e seu ex-ministro da Defesa Yoav Gallant por crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Gaza.

Israel também enfrenta um caso de genocídio no Tribunal Internacional de Justiça pela guerra no enclave.

