De acordo com o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Islamabad, o principal diplomata paquistanês, Ishaq Dar, levantou a questão da suspensão do Tratado das Águas do Indo por parte da Índia durante uma reunião com o Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, na sede da ONU em Nova Iorque.

Dar, que é também o vice-primeiro-ministro do Paquistão, encontra-se numa visita de oito dias aos Estados Unidos para participar em eventos do Conselho de Segurança da ONU e em conversações bilaterais com autoridades norte-americanas.

Durante a reunião, Dar discutiu várias questões fundamentais de importância nacional e regional para o Paquistão, incluindo o conflito de Caxemira, a violação do Tratado sobre as Águas do Indo e o que descreveu como “terrorismo patrocinado externamente” dentro do Paquistão.

Em abril, a Índia suspendeu o acordo de partilha de água, que dura há décadas, na sequência de um ataque na Caxemira administrada pela Índia, em que atiradores desconhecidos mataram 26 tuistas.

Dar apelou a uma resolução “justa” do conflito de Caxemira, em conformidade com as resoluções do Conselho de Segurança da ONU, e elogiou Guterres pela sua “liderança e esforços sinceros” para reduzir as tensões entre a Índia e o Paquistão.

Reiterou também o forte apoio do Paquistão à criação do Estado palestiniano, condenou a agressão israelita na Cisjordânia ocupada e apelou a um cessar-fogo imediato em Gaza.

Durante a reunião, Dar reafirmou o compromisso do Paquistão com o multilateralismo e com o papel central da ONU na resolução dos desafios globais.

Saudou a recente nomeação de um enviado especial da ONU para a islamofobia e prometeu o apoio do Paquistão aos esforços mundiais de combate à intolerância religiosa.

Guterres, por seu lado, apreciou o envolvimento activo e as iniciativas diplomáticas do Paquistão no Conselho de Segurança.