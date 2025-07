O Tribunal Permanente de Arbitragem de Haia decidiu que a decisão da Índia de colocar unilateralmente em “suspenso” o Tratado sobre as Águas do Indo, que tem décadas de existência, não foi apoiada pelas disposições do pacto, reforçando a sua jurisdição sobre os litígios entre a Índia e o Paquistão.

A chamada “Concessão Suplementar de Competência” surge no meio de um desacordo de longa data sobre os projectos hidroeléctricos indianos de Kishenganga e Ratle, na Caxemira administrada pela Índia – empreendimentos que o Paquistão alega violarem o tratado de 1960, mediado pelo Banco Mundial.

A decisão unânime do tribunal declarou que “não era possível à Índia tomar medidas unilaterais para suspender estes processos”.

O tribunal considerou que o tratado continua em vigor, exceto se ambas as partes concordem em rescindi-lo.

“De acordo com os seus termos, o Tratado continua em vigor até ser rescindido com o consentimento mútuo da Índia e do Paquistão”, afirmou o tribunal.

“O processo obrigatório de resolução de litígios entre terceiros previsto no Tratado não pode ser suspenso unilateralmente ou mantido em suspenso, pois isso prejudicaria a sua eficácia.”

Tratado de 1960

A Índia suspendeu o seu compromisso com o tratado em abril, citando um ataque mortal na Caxemira administrada pela Índia que deixou 26 pessoas mortas.

Nova Deli argumentou que as circunstâncias justificavam a suspensão da cooperação.

Mas o Paquistão acolheu favoravelmente a decisão, afirmando que esta confirma que a Índia não pode retirar ao tribunal de arbitragem ou a um perito neutro a sua capacidade de decidir tais litígios.

“A grande prioridade, nesta altura, é que a Índia e o Paquistão encontrem uma forma de voltar a um diálogo significativo, incluindo sobre a aplicação do Tratado Internacional de Arbitragem (TIW)”, afirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Paquistão.

A Índia rejeitou categoricamente a decisão, acusando o tribunal de ter ultrapassado o seu mandato.

“A Índia nunca reconheceu a existência deste chamado Tribunal de Arbitragem”, afirmou Nova Deli, descrevendo a sua formação como “uma violação descarada” do tratado.

Reiterou também que qualquer decisão do tribunal é “ilegal e, por si só, nula”.

O Tratado sobre as Águas do Indo, mediado pelo Banco Mundial e assinado em 1960, atribui o controlo de seis rios aos dois vizinhos com armas nucleares.

Os três rios orientais - Ravi, Beas e Sutlej - foram atribuídos à Índia para uma utilização praticamente sem restrições.

Os três rios ocidentais - Indus, Jhelum e Chenab - foram atribuídos ao Paquistão, embora a Índia tenha recebido o direito de utilizar as suas águas em quantidades limitadas para fins não consumptivos, como a produção de energia hidroelétrica.

Rebelião em Caxemira

A Caxemira continua a ser um ponto de conflito de longa data, disputado por duas potências nucleares desde que os britânicos abandonaram o subcontinente.

Desde 1989, grupos rebeldes têm lutado contra cerca de meio milhão de soldados indianos para que o território se torne independente ou se una ao Paquistão, um objectivo apoiado pela maioria da população muçulmana da região.

A Índia acusa o Paquistão de apoiar o que designa por “terrorismo”, uma acusação que Islamabad nega.

O Paquistão afirma que apenas apoia a reivindicação dos caxemirenses de um plebiscito patrocinado pela ONU na região “política, moral e diplomaticamente”.