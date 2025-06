A Türkiye é “imperativa” para os interesses de segurança do Reino Unido em toda a Europa e nos flancos da NATO e continua a ser uma aliança fundamental e um parceiro bilateral para o Reino Unido, de acordo com um documento político britânico.

A estratégia de segurança nacional para 2025 é o título de uma nova análise governamental publicada na terça-feira: “Segurança para o povo britânico num mundo perigoso”, em que o Reino Unido sublinha a importância e a parceria da Türkiye em matéria de defesa e segurança.

“Na encruzilhada entre o Mar Negro, o Cáucaso, o Médio Oriente e a África, a Türkiye é imperativa para os interesses de segurança do Reino Unido em toda a Europa e nos flancos da NATO e continua a ser um parceiro fundamental da NATO e bilateral para o Reino Unido, com uma forte integração militar e colaboração industrial de defesa”, diz o documento.

Apontando perigos e desafios, a Estratégia de Segurança Nacional também afirma que o Reino Unido deve preparar-se para o potencial de um “cenário de guerra” na “pátria britânica” pela primeira vez em muitos anos.

“Estamos numa era em que enfrentamos confrontos com aqueles que ameaçam a nossa segurança”, disse, chamando à Rússia “o exemplo mais óbvio e premente disso”, devido à guerra em curso na Ucrânia.

A análise acrescentou: “Pela primeira vez em muitos anos, temos de nos preparar ativamente para a possibilidade de a pátria do Reino Unido ficar sob ameaça direta, potencialmente num cenário de guerra”.

'Período de mudanças rápidas e incertezas'

Sobre as recentes tensões entre a Índia e o Paquistão e o conflito militar entre Israel e o Irão, o documento sublinha que uma escalada significativa em qualquer um destes teatros teria um “impacto profundamente negativo” na segurança energética do Reino Unido, no custo de vida e na capacidade de crescimento da nossa economia.

“Sendo a segunda maior economia do mundo, com um forte controlo do governo central, o desafio da concorrência da China tem consequências potencialmente enormes para a vida dos cidadãos britânicos”.

Relativamente à cooperação, o documento aponta para um “período de rápida mudança e incerteza”, afirmando que “será mais importante do que nunca que o Reino Unido tenha alianças fortes”.

“Esta continua a ser uma das principais fontes da nossa vantagem estratégica competitiva”, acrescentou.

O documento afirma que o Reino Unido está empenhado em contribuir para a segurança e a estabilidade no Médio Oriente, através da sua presença diplomática, humanitária, militar e de prosperidade.

“Estamos empenhados num Israel seguro e protegido e na promoção do estado palestiniano como parte de uma solução de dois estados”, afirmou, acrescentando que tanto os israelitas como os palestinianos merecem viver em paz, prosperidade e segurança.

O Reino Unido está também a trabalhar para “conter a influência desestabilizadora do Irão” e para impedir que este desenvolva armas nucleares, afirmou.

Reino Unido 'enfrenta desafios diários na frente interna'

Na sequência do relatório, o Primeiro-ministro Keir Starmer afirmou que o país está a “enfrentar desafios diários na frente interna”.

O Reino Unido está a ser alvo de ciberataques “muito, muito frequentes e muito, muito graves”, disse à Sky News.

Starmer também abordou a segurança energética como uma preocupação no contexto da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, mas também considerou o Irão uma “ameaça”.

“Temos de nos proteger adequadamente contra essas ameaças e vamos fazê-lo”, acrescentou.