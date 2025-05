Donald Trump regressou ao poder com uma força caraterística, emitindo um número surpreendente de 139 ordens executivas em apenas 100 dias - quase eclipsando o total de Biden em quatro anos. Reduziu os postos de trabalho federais, inverteu dezenas de políticas do seu antecessor e inundou os meios de comunicação social com declarações políticas diárias.

Porém, por detrás das manchetes e do espetáculo esconde-se uma verdade reveladora: Trump tem pouco para mostrar em termos de legislação e as questões a que deu prioridade, nomeadamente a imigração, a burocracia e a retribuição pessoal, estão muito desfasadas daquilo que os eleitores dizem preocupar-se.

Esta desconexão pode explicar por que razão o índice de aprovação de Trump já está a cair e por que razão o seu segundo mandato, embora turbinado em velocidade, está a lutar para ganhar tração significativa. A marca dos 100 dias, há muito usada como referência para o desempenho presidencial, é quando os presidentes normalmente desfrutam de maior capital político - alta popularidade, unidade partidária e uma chance de promover políticas ambiciosas. Trump parece ter absorvido essa lição, mas o seu ritmo furioso esconde uma presidência que funciona mais por instinto e vingança do que por mandato público ou clareza política.

No entanto, compreender a necessidade de um arranque rápido e executá-lo são duas coisas diferentes. A forma como escolheu atuar com base nessa perceção revela tanto sobre as suas prioridades como sobre a sua presidência.

Abordagem de Trump

Trump parece ter aprendido esta lição com os erros do seu primeiro mandato e está agora a avançar muito mais rapidamente e em mais frentes políticas do que da última vez. Uma equipa de conselheiros mais complacente deu-lhe coragem, tal como a decisão do Supremo Tribunal do ano passado que concedeu uma ampla presunção de imunidade às acções presidenciais.

O seu ritmo acelerado não é um acaso. Foram elaborados projectos pelo Instituto de Política América Primeiro e por um grupo liderado pela Fundação do Património, culminando no seu plano denominado "Projeto 2025". Os indivíduos associados a estas organizações tornaram-se conselheiros próximos do presidente e até membros do gabinete.

Trump está também motivado pela vingança contra aqueles que acredita que o prejudicaram nos últimos oito anos. Insiste que tem um mandato público para a sua agenda, apesar de esta afirmação ser manifestamente falsa, uma vez que a maioria dos eleitores não votou nele. A afirmação de Trump de um mandato coincide com as suas declarações anteriores sobre as eleições de 2016 e 2020, mas também reflecte um padrão mais amplo entre os presidentes que procuram afirmar a sua legitimidade face à polarização e à dúvida institucional.

Dadas as estreitas margens de Trump no Congresso e a sua experiência presidencial anterior, é compreensível que Trump tenha actuado tão rapidamente. Emitiu 139 ordens executivas nos primeiros 100 dias, quase igualando as 162 de Biden durante todo o seu mandato de quatro anos. Mas embora os decretos executivos orientem o governo para a agenda do novo presidente, são inerentemente instáveis e podem ser facilmente anulados pelo sucessor do presidente.

Uma das primeiras ordens de Trump, por exemplo, anulou 78 das ordens de Biden. Para conseguir um impacto duradouro, Trump precisa de assinar projectos de lei aprovados pelo Congresso, mas até à data, apenas foram aprovados dois projectos de lei significativos, a Lei Laken Riley e uma extensão do financiamento do governo. Trump tem adiado a apresentação da sua principal agenda legislativa, prometendo que tudo será incluído numa “grande e bela lei”. Mas quanto mais ele espera, mais força perde.

A atenção inicial da administração tem-se centrado quase exclusivamente nas queixas culturais e na imigração, deixando por abordar as questões económicas que afectam a vida quotidiana dos eleitores.

Os dados da sondagem GW Politics Poll, que eu co-dirigi na Universidade George Washington, fornecem algumas ideias. Pouco depois da tomada de posse de Trump, perguntámos aos eleitores qual a importância das principais questões. A principal questão, sem surpresa, foi o fortalecimento da economia do país (74,9% disseram que era muito importante). Da mesma forma, a terceira questão mais importante foi a redução do custo dos alimentos (70,6%). Surpreendentemente, uma vez que raramente foi abordada durante a campanha de 2024, a segunda questão mais importante foi a redução dos custos dos cuidados de saúde (72,4%)

Os cuidados de saúde, em particular, representam uma grande oportunidade perdida para o rápido arranque do presidente. Embora Trump tenha dado alguns pequenos passos no sentido de alargar as negociações para baixar os preços dos medicamentos sujeitos a receita médica, outros aspectos da acessibilidade dos cuidados de saúde permanecem intocados. Nem sequer foram apresentados os conceitos vagamente prometidos de um plano.

Durante a sua campanha, Trump prometeu repetidamente desmantelar o chamado “estado profundo”, especialmente em retaliação pelas investigações e supervisão que enfrentou. Ele disse aos eleitores: “Eu sou a vossa retribuição”. No final da campanha, chegou mesmo a trazer Elon Musk para os comícios, onde Musk prometeu que ajudaria a cortar quase 2 biliões de dólares do orçamento federal. Mas os pormenores eram vagos na altura e a implementação tem sido caótica.

Os cortes profundos nos programas federais e no emprego têm sido feitos de forma rápida e furiosa e, muitas vezes, aparentemente sem grande premeditação... Sem surpresa, a reação está a crescer - porque cortar serviços e eliminar empregos raramente é uma vitória política.

Os cortes domésticos de Trump e o desrespeito pelos sinais de alerta económicos já criaram mal-estar. Mas é nas suas políticas económicas mais amplas, especialmente nas tarifas, que o potencial de danos reais se torna mais visível.

Tarifas e comércio

É certo que a inflação continua a ser uma preocupação fundamental para os eleitores, em particular o aumento dos preços dos produtos alimentares e da habitação.

O Presidente não avançou com quaisquer políticas significativas para fazer face à inflação e, de facto, as suas acções em matéria de direitos aduaneiros e imigração podem muito bem agravá-la.

Durante o anterior mandato de Trump, os agricultores americanos foram especialmente afectados por direitos aduaneiros de retaliação, obrigando a administração a autorizar milhares de milhões de dólares em ajudas federais para compensar as perdas.

Atualmente, a aplicação mais rigorosa das leis de imigração ameaça reduzir a mão de obra responsável pela colheita e transformação de grande parte dos produtos alimentares do país, o que poderá fazer subir ainda mais os preços dos alimentos.

Trump tem-se concentrado exclusivamente nas tarifas como solução para todos os problemas - desde os desequilíbrios comerciais ao tráfico de droga e à imigração. Mas a sua solução tarifária criou uma tremenda agitação nos mercados financeiros e azedou as relações dos EUA com aliados e parceiros comerciais.

Pior ainda, a abordagem errática de Trump, que oscila entre ameaças e recuos, injectou incerteza na economia global. As empresas estão a adiar decisões, os aliados estão a repensar as parcerias e os preços em casa estão a subir.

A turbulência económica interna é espelhada por uma erosão da posição global da América. Em nenhum outro sítio isto é mais claro do que nas primeiras medidas de política externa de Trump.

Relações internacionais

As afirmações de Trump sobre a sua capacidade de travar a guerra na Ucrânia parecem agora ridículas.

Começou a lançar ideias para uma potencial solução antes de assumir o cargo, acreditando que a sua relação com Vladimir Putin ajudaria a mediar a paz. Mas o Presidente russo rejeitou os seus esforços e continua a querer reclamar o território conquistado durante a guerra.

A relação de Trump com o Presidente ucraniano Vladimir Zelensky começou a melhorar gradualmente depois de uma reunião em Roma, aquando do funeral do Papa, mas ainda há dificuldades resultantes das repreensões que Zelensky recebeu do Vice-Presidente J.D. Vance e de Trump durante uma visita à Casa Branca. Um acordo parece ainda muito distante.

No conflito em Gaza, o enviado de Trump para o Médio Oriente, Steve Witkoff, trabalhou com negociadores da era Biden para garantir um cessar-fogo pouco antes da tomada de posse de Trump. No entanto, o acordo fracassou antes que a sua segunda fase pudesse entrar em vigor e, desde então, a administração Trump tem-se esforçado por trazer ambas as partes de volta à mesa das negociações.

Para piorar a situação, Trump marginalizou actores regionais essenciais para a reconstrução de Gaza e a manutenção da paz. A sua proposta, amplamente criticada, de construir uma estância de luxo em Gaza foi considerada insensível, prejudicando ainda mais a credibilidade dos EUA na região.

Os esforços diplomáticos também têm sido complicados pela busca de Trump de um novo acordo de armas nucleares com o Irão e pelas consequências de uma operação mal conduzida dos serviços secretos dos EUA que envolveu um ataque aéreo aos Houthis no Iémen.

O Veredicto

Donald Trump sempre esteve mais confortável a prometer do que a governar.

Fez uma campanha - mais uma vez - com slogans grandes e simples, como “Trump vai resolver tudo” e “Deportações em massa já!”, declarando o que faria, mas não como faria.

O diabo está, de facto, nos detalhes e, à medida que os planos de Trump são implementados e as consequências negativas se tornam evidentes, ele vê a sua popularidade diminuir. As perspectivas económicas dos Estados Unidos estão a piorar e os 40% de aprovação de Trump no emprego, aos 100 dias, são os mais baixos de que há registo para um presidente moderno dos EUA.

Outros indicadores do desempenho de Trump são igualmente condenatórios.

A ousadia de Trump na imposição de direitos aduaneiros, associada a sugestões bizarras como a de fazer do Canadá o 51º Estado dos EUA, prejudicou profundamente as relações dos EUA no estrangeiro.

Os aliados estão a afastar-se dos EUA em termos de liderança estratégica. Os parceiros comerciais estão a encontrar diferentes mercados e diferentes fornecedores de bens e serviços. Até as vendas de armas, outrora uma pedra angular da influência global dos EUA, estão a ser perdidas para os concorrentes.

Trump pode ter retornado ao cargo prometendo tornar “a América grande novamente” e colocar “a América em primeiro lugar”, mas até agora, ele está a apresentar uma América economicamente ansiosa, diplomaticamente fraca e cada vez mais isolada no cenário mundial.