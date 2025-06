O representante político da emissora estatal iraniana afirmou que o Irão evacuou materiais de três instalações nucleares antes de ser atacado pelos EUA, informou a agência noticiosa IRNA.

“Parte da zona da central nuclear de Fordow foi objeto de um ataque aéreo das forças inimigas”, informou a IRNA, citando o gabinete do governador da província de Qom, no domingo.

O vice-governador de Isfahan, responsável pela segurança e pela aplicação da lei, confirmou os ataques perto das instalações nucleares de Isfahan e Natanz, acrescentou a IRNA.

Os militares israelitas anunciaram um estado de alerta reforçado, a suspensão da educação, a proibição de reuniões e a suspensão de trabalhos não essenciais na sequência dos ataques.

O Presidente Donald Trump anunciou que as forças armadas americanas se juntaram a Israel no lançamento de ataques militares contra o Irão.

“Concluímos o nosso ataque muito bem sucedido contra as três instalações nucleares do Irão, incluindo Fordow, Natanz e Esfahan”, escreveu Trump no Truth Social.