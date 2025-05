Nesta altura do ano, Istambul transforma-se num mosaico de cores. Brotando dos seus bolbos em plena floração, as tulipas espalham-se pelos parques, pátios de mesquitas e ao longo dos passeios do Bósforo, dançando em tons de vermelho, violeta, açafrão e branco.

Mas as tulipas são mais do que ornamentais. Historicamente, foram símbolos políticos, bens de luxo e emblemas de identidade. No início do século XVIII, vieram a definir um período distinto conhecido como Lale Devri (1718-1730), ou Era das Tulipas.

E embora as tulipas fossem a flor do momento na era dourada da cultura otomana, foi um pintor francês, Jean-Baptiste Vanmour, que captou o mundo à sua volta. O seu pincel registou as pessoas, a pompa e os jogos de poder que deram à Era das Tulipas o seu brilho.

Nascido em 1671 em Valenciennes, no norte de França, Vanmour seria atraído para o Oriente, chegando a Istambul aos 18 anos, integrado numa comitiva diplomática. O seu papel oficial era o de pintor da corte do embaixador francês Charles de Ferriol, enviado pelo Rei Luís XIV à Sublime Porta. Mas a missão transformou-se em algo mais vasto: um registo visual para toda a vida de um mundo que poucos europeus tinham visto com tanta intimidade.

As suas obras captam tanto o espetáculo da diplomacia como as subtilezas da vida quotidiana: dervixes, mercadores, eunucos do palácio, vendedores ambulantes e, claro, os sultões elegantemente vestidos. A sua arte documenta a vitalidade de uma cidade no nexo de impérios e de uma sociedade que negoceia a sua identidade entre o Oriente e o Ocidente.

Vanmour envolveu-se na vida local, não se tratava de um Oriente distante imaginado a partir de um estúdio parisiense. Era Istambul, observada de perto, tornando-o testemunha do crescendo e depois da Era das Tulipas.

Eveline Sint Nicolaas, autora holandesa e autoridade em Vanmour, escreveu no seu livro de 2003 An Eyewitness of the Tulip Era (Uma testemunha da Era das Tulipas) “Vanmour e as suas pinturas não só serviram como documentos visuais dos costumes e trajes turcos na Era das Tulipas (1718-1730), mas também desempenharam um papel importante na formação de um novo meio artístico no Império Otomano”.

Esta abrangência artística posiciona Vanmour de forma diferente dos seus antecessores, artistas europeus como Pieter Coecke van Aelst, os irmãos Gentile e Giovanni Bellini e Albrecht Durer, que se interessaram pela cultura otomana entre as décadas de 1480 e 1550.

O seu repertório também se centrava na vida real, nos assuntos da corte, nas cenas históricas e, certamente, nos retratos.

Mas, como escreveu o historiador Philip Mansel no seu artigo: “Poucos pintores deixaram um registo tão completo de Istambul - ou mesmo de qualquer outra cidade - como Jean-Baptiste Vanmour”.

A Era das Tulipas: A beleza como diplomacia

O período mais prolífico de Vanmour coincidiu com o Lale Devri, uma época de paz, experimentação artística e elegância cortês sob o domínio do Sultão Ahmed III.

A tulipa tornou-se um símbolo da época, não só nos jardins, mas também na poesia, na arquitetura e nos têxteis. Representava o requinte, o lazer e a confiança cosmopolita do império.

As pinturas de Vanmour reflectiam o mesmo espírito. Embora não tenha pintado tulipas como temas botânicos, o seu trabalho vive dentro do mundo que elas adornavam. A sua atenção ao traje, postura e cerimónia reflectia os valores culturais que as tulipas encarnavam: elegância, harmonia e uma espécie de extravagância controlada.

Enquanto pintores holandeses como Jan Brueghel, o Velho, nos deram tulipas em estado de natureza morta durante a Tulipomania, Vanmour deu-nos uma sociedade viva em flor.

O seu sucesso como artista foi inseparável do seu ambiente diplomático. Os seus patronos, franceses e depois holandeses, garantiram-lhe o acesso ao Divan, às audiências reais e a cenários tipicamente fechados a estranhos.

As suas obras mais famosas foram publicadas em Paris, em 1714-15, sob a forma de Recueil Ferriol, um álbum de 100 gravuras que retratam os povos do Império Otomano. De padres arménios a janízaros, de mercadores gregos a servos africanos, o álbum oferecia uma secção transversal da vida imperial, ampla e meticulosamente observada.

Ironicamente, o nome de Vanmour não aparece na página de rosto. Mas as suas imagens moldaram a compreensão que a Europa tinha do Oriente para as gerações vindouras. Ele não estava apenas a pintar para a posteridade - estava a moldar a perceção.

A sua reputação só cresceu com o tempo; encomendas subsequentes de embaixadores, como o enviado holandês Cornelis Calkoen, permitiram-lhe entrar até nos cantos mais rarefeitos do poder otomano.

Em 1725, Luís XV concedeu a Vanmour o título de Peintre ordinaire du Roy en Levant - uma designação oficial para um homem que, nessa altura, se tinha tornado mais do que um pintor. Ele era, de facto, um documentarista do império e um historiador visual de um dos seus capítulos mais ornamentados.

Atualmente, as tulipas ainda florescem na primavera na Praça de Sultanahmet, onde as exposições festivas ecoam a grandeza do passado. Recordam-nos um momento em que as flores eram políticas, a beleza era diplomática e a arte era um instrumento de soft power.

Jean-Baptiste Vanmour pode não ter pintado tulipas diretamente. Mas o seu mundo estava cheio delas, nos jardins, nas vestes, na poesia e na autoimagem em camadas de um império em flor.

Se estivesse vivo hoje, poderia ser em parte documentarista, em parte influenciador, um etnógrafo visual de uma época. Em vez disso, o seu legado perdura em arquivos, museus e montagens digitais, oferecendo-nos uma janela vívida para um dos capítulos mais artisticamente articulados da história.