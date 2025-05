A mãe de um soldado israelita mantido em cativeiro em Gaza anseia pelo regresso do filho, temendo que os novos bombardeamentos israelitas no território ponham a sua vida em risco.

“Os nossos filhos estão em perigo”, disse Herut Nimrodi à AFP durante uma entrevista. O seu filho, Tamir, tinha apenas 18 anos quando foi levado para Gaza, a 7 de outubro de 2023.

“Não sabemos muito, mas o que é certo é que a pressão militar sobre Gaza põe em perigo os reféns”, disse ela.

Dos 251 reféns capturados durante o ataque sem precedentes do Hamas a Israel, 58 continuam detidos em Gaza.

Uma trégua que durou de 19 de janeiro a 17 de março permitiu o regresso de 33 reféns israelitas - oito dos quais em caixões - em troca da libertação de cerca de 1800 prisioneiros palestinianos detidos por Israel.

Mas a 18 de março, após semanas de desentendimento com o Hamas sobre a forma de prolongar o cessar-fogo, Israel reiniciou a sua guerra em Gaza, começando com bombardeamentos indiscriminados.

Israel lançou uma invasão militar de Gaza na sequência dos acontecimentos de 7 de outubro, que resultaram na morte de mais de 50.000 palestinianos, na sua maioria mulheres e crianças. Os relatos sugerem que muitos ainda estão presos sob os escombros.

Israel enfrenta também um processo de genocídio no Tribunal Internacional de Justiça pela sua guerra no enclave, enquanto o Tribunal Penal Internacional emitiu mandados de captura contra o Primeiro-Ministro Benjamin Netanyahu e o antigo Ministro da Defesa Yoav Galant, acusados de crimes de guerra e crimes contra a humanidade.

“Negociações e pressões”

No dia 7 de outubro, Tamir conseguiu enviar à sua mãe uma mensagem sobre o ataque do Hamas antes do amanhecer desse dia.

Foi feito refém 20 minutos depois, juntamente com dois outros soldados, que foram mortos dois meses mais tarde em Gaza, em circunstâncias desconhecidas.

O Primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu e o seu Governo insistem que o aumento dos ataques é a única forma de obrigar o Hamas a libertar os reféns, vivos ou mortos.

“Durante um ano e meio, isso não funcionou. O que tem funcionado são as negociações e a pressão (do Presidente dos EUA, Donald Trump)”, disse Nimrodi, acusando Israel de não priorizar o retorno dos reféns.

Tamir, que completou 20 anos no cativeiro, é um dos 24 reféns que se acredita estarem vivos.

A sua mãe junta-se regularmente a outras famílias de reféns em manifestações em Telavive, embora nem todos concordem sobre a melhor estratégia para garantir o seu regresso.

“Medo constante”

Outros, como Dani Miran, cujo filho Omri, de 48 anos, foi feito refém no Kibutz Nahal Oz, concordam.

“O medo de que os nossos filhos, reféns, sejam feridos por ataques israelitas é constante”, disse Miran, que participa regularmente nos protestos sobre reféns.

O pai, que em breve completará 80 anos, disse que “os reféns que saíram disseram que quando o exército israelita ataca Gaza, os reféns sofrem as consequências”.

Disse que o apoio da comunidade deu-lhe a capacidade de se manter forte para o seu filho, que tem duas filhas.

“Acabámos de celebrar o segundo aniversário da Alma, a filha mais nova dele. O segundo aniversário dela sem o pai - é tão difícil”, disse ele.

“Quero abraçar Omri e dizer-lhe que todo o país está a lutar para que todos os reféns regressem a casa juntos”, disse à multidão durante a manifestação semanal de sábado à noite em Telavive.

Poucos dias antes da Pessach - uma festa judaica - Herut Nimrodi disse que ainda está à espera do seu filho.