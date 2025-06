O Irão coordenou os seus ataques à Base Aérea dos Estados Unidos no Catar com oficiais do Catar e avisou-os com antecedência para minimizar as potenciais vítimas, informou o The New York Times, citando fontes iranianas anónimas familiarizadas com a operação.

Segundo o jornal, os responsáveis iranianos trabalharam com o Catar antes dos ataques, avisando que os ataques estavam iminentes para minimizar os danos.

Teerão sentiu-se compelido a demonstrar uma retaliação “simbólica” contra os EUA, ao mesmo tempo que executava a operação de uma forma que oferecia “a todas as partes uma saída”, disseram três responsáveis iranianos ao jornal.

As fontes compararam a estratégia com a abordagem do Irão em 2020, quando avisou o Iraque antes de lançar mísseis balísticos contra uma base americana após o assassinato de Qasem Soleimani, um general iraniano de topo.

As Forças Armadas iranianas anunciaram ter efectuado “ataques com mísseis destrutivos e poderosos” contra a base de Al Udeid, no Catar, no âmbito da operação Bashayer Al-Fath ou Anunciação da Vitória.

O Catar interceptou os mísseis e condenou os ataques, não tendo registado vítimas imediatas.

Um alto funcionário da Casa Branca confirmou também que a administração americana estava “ciente e a acompanhar de perto as potenciais ameaças à base aérea de Al Udeid”.

A Embaixada dos EUA aconselhou os cidadãos americanos a “abrigarem-se no local” no meio da escalada do conflito após os ataques dos EUA no fim de semana contra instalações nucleares iranianas.

Os ataques surgiram em retaliação aos ataques dos EUA às principais instalações nucleares iranianas durante o fim de semana, ordenados pelo Presidente Donald Trump.

O Chefe do Estado-Maior do Irão, Major-General Abdolrahim Mousavi, prometeu na segunda-feira que os ataques às instalações nucleares dos EUA “não ficarão sem resposta”.

Trump avisou que qualquer retaliação iraniana “será enfrentada com uma força muito maior do que a que foi testemunhada” durante os ataques do fim de semana.