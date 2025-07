O líder supremo do Irão, Ayatollah Ali Khamenei, fez a sua primeira aparição pública desde o início do recente conflito de 12 dias do seu país com Israel, participando numa cerimónia religiosa em Teerão, reportaram os meios de comunicação estatais.

O líder de 86 anos foi mostrado num vídeo transmitido pela televisão estatal no sábado, cumprimentando pessoas e sendo aclamado numa mesquita enquanto os fiéis assinalavam o aniversário do martírio do Imam Hussein.

Khamenei, pode ser visto no palco vestido de preto enquanto a multidão diante dele, punhos no ar, canta "O sangue nas nossas veias para o nosso líder!"

Segundo a televisão estatal, o vídeo foi filmado na Mesquita Imam Khomeini no centro de Teerão, com o nome do fundador da república do Irão.

Khamenei, no poder desde 1989, falou na semana passada num vídeo pré-gravado, mas não tinha sido visto em público desde antes de Israel ter iniciado o conflito com uma onda de ataques aéreos surpresa em 13 de junho.

A sua última aparição pública foi dois dias antes disso quando se encontrou com membros do parlamento.

O bombardeamento de Israel seguiu-se a uma guerra sombria de décadas com o Irão, e tinha como objetivo impedi-lo de desenvolver uma arma nuclear - uma ambição que Teerão tem consistentemente negado.

Os ataques mataram mais de 900 pessoas no Irão, afirmou o sistema judicial do Irão, enquanto as barragens de mísseis iranianos de retaliação mataram pelo menos 28 pessoas lá, segundo os dados oficiais.