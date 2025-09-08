O ex-ministro dos Negócios Estrangeiros do Japão, Toshimitsu Motegi, anunciou que irá concorrer à liderança do Partido Liberal Democrático (PLD), partido no governo, após a decisão do Primeiro-ministro Shigeru Ishiba de renunciar, informou a emissora estatal NHK na segunda-feira.

Motegi, que também já foi Secretário-geral do PLD, afirmou que deseja dedicar-se ao seu país utilizando a experiência adquirida no partido e no governo.

Ishiba anunciou a sua decisão de deixar o cargo de líder do PLD no domingo, num contexto de crescentes apelos para que ele assumisse a responsabilidade pelas derrotas eleitorais do partido.

Num revés político marcante em julho, a coligação governante liderada pelo PLD perdeu a sua maioria na Câmara dos Conselheiros, sinalizando um profundo descontentamento público com o governo.

A derrota segue um resultado semelhante da eleição antecipada para a Câmara dos Representantes em outubro de 2024, deixando o bloco governante em minoria em ambas as câmaras do parlamento, um fato histórico desde a fundação do PLD em 1955.