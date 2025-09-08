POLÍTICA
2 min de leitura
Corrida pela liderança do PLD do Japão aquece com a entrada do ex-ministro dos Negócios Estrangeiros
Toshimitsu Motegi diz que quer se dedicar ao seu país
Corrida pela liderança do PLD do Japão aquece com a entrada do ex-ministro dos Negócios Estrangeiros
Toshimitsu Motegi, Secretário-geral do Partido Liberal Democrata (PLD) e candidato à presidência do partido no Japão. / Reuters
8 de setembro de 2025

O ex-ministro dos Negócios Estrangeiros do Japão, Toshimitsu Motegi, anunciou que irá concorrer à liderança do Partido Liberal Democrático (PLD), partido no governo, após a decisão do Primeiro-ministro Shigeru Ishiba de renunciar, informou a emissora estatal NHK na segunda-feira.

Motegi, que também já foi Secretário-geral do PLD, afirmou que deseja dedicar-se ao seu país utilizando a experiência adquirida no partido e no governo.

Ishiba anunciou a sua decisão de deixar o cargo de líder do PLD no domingo, num contexto de crescentes apelos para que ele assumisse a responsabilidade pelas derrotas eleitorais do partido.

Num revés político marcante em julho, a coligação governante liderada pelo PLD perdeu a sua maioria na Câmara dos Conselheiros, sinalizando um profundo descontentamento público com o governo.

A derrota segue um resultado semelhante da eleição antecipada para a Câmara dos Representantes em outubro de 2024, deixando o bloco governante em minoria em ambas as câmaras do parlamento, um fato histórico desde a fundação do PLD em 1955.

Recomendado

Após o anúncio de Ishiba, espera-se que o PLD discuta o formato e o cronograma da corrida pela liderança.

Alguns membros do PLD defendem que membros de base, além dos parlamentares, possam expressar as suas opiniões sobre a renovação do partido.

Além de Motegi, outros membros do PLD também querem concorrer à presidência do partido.

O Secretário-geral do PLD, Hiroshi Moriyama, afirmou que é importante explorar maneiras de permitir que os membros do partido participem diretamente.

A atenção também está voltada para outros que participaram na corrida pela liderança do PLD no ano passado, especialmente a ex-ministra da Segurança Económica, Takaichi Sanae, que disputou o segundo turno com Ishiba; o Ministro da Agricultura, Koizumi Shinjiro, que obteve a maioria dos votos dos parlamentares na primeira ronda da votação; e o Secretário-chefe do gabinete, Hayashi Yoshimasa.

Explore
Relatório: Presidente iraniano 'levemente ferido' no ataque israelita do mês passado
Gaza: A fome está agora a matar o que as bombas israelitas não mataram
As autoridades iranianas fazem rusga na oficina de drones gerida por 'agentes' israelitas em Teerão
Erdogan e Aliyev discutem laços bilaterais e segurança regional numa conversa telefónica
Seul: Pyongyang forneceu a Moscovo reservas massivas de projéteis de artilharia
Relatório: EUA podem deportar migrantes para países terceiros com apenas 6 horas de aviso
Rússia lamenta a recusa da Coreia do Norte em participar na ASEAN
Após o desarmamento dos terroristas do PKK, Erdogan diz "A Türkiye venceu"
Zelenskyy confirma o reinício do fornecimento de armas norte-americanas à Ucrânia
EUA sancionam presidente cubano pela forma como lidou com os protestos de 2021
Armas terroristas do PKK destroem-se em chamas
Erdogan: Uma Türkiye sem terrorismo “trará resultados positivos”
UNESCO acrescenta sítios dos Camarões e do Malawi à lista do património
Uganda reabre postos fronteiriços com a República Democrática do Congo por ordem presidencial
Chefe do exército paquistanês acusa a Índia de promover "agenda nefasta" após conflito fronteiriço
Dê uma espreitadela na TRT Global. Partilhe os seus comentários!
Contact us