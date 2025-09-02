O Presidente dos EUA, Donald Trump, disse estar surpreendido pelo facto de o poderoso lobby de Israel em Washington estar a perder influência no Congresso, reconhecendo uma mudança da opinião dentro do seu próprio Partido Republicano.
Falando numa entrevista ao Daily Caller na sexta-feira, que foi publicada na segunda-feira, Trump disse que o apoio a Israel no Congresso era "coisa do passado" comparado com o seu domínio há duas décadas.
"Dir-vos-ei, Israel tinha o lobby mais forte no Congresso de qualquer coisa ou organismo, ou de qualquer empresa ou corporação ou estado que já vi", disse Trump.
"Hoje, não tem um lobby assim tão forte. É espantoso."
Acrescentou que no passado, "não se podia falar mal" de Israel e permanecer na política, mas que agora figuras como a congressista democrata Alexandria Ocasio-Cortez e os seus aliados progressistas tinham mudado o debate.
"Israel era o lobby mais forte que já vi. Tinham controlo total sobre o Congresso, e agora não têm. Fico um pouco surpreendido ao ver isso", disse Trump.
Os comentários surgiram após uma sondagem de mês de março do Pew Research Center ter mostrado que 53% dos adultos americanos viam Israel desfavoravelmente, com 42% em 2022.
Entre republicanos com menos de 50 anos, as opiniões desfavoráveis subiram de 35% para 50% no mesmo período.
A perder o 'mundo das relações públicas'
Trump insistiu que tinha sido um forte apoiante de Israel durante a sua presidência, citando o ataque contra o Irão e o seu reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel.
Mas reconheceu que Israel estava a perder o "mundo das relações públicas", dizendo que a carnificina em Gaza estava a prejudicar a sua posição internacional.
"Há pessoas que negam que alguma vez aconteceu", disse Trump sobre o ataque surpresa de 7 de outubro, acrescentando: "Podem estar a ganhar a guerra, mas não estão a ganhar o mundo das relações públicas, e isso está a prejudicá-los."
As observações surgem quando figuras proeminentes da direita na órbita de Trump romperem com posições pró-Israel de longa data.
A congressista republicana Marjorie Taylor Greene acusou recentemente Israel de cometer "genocídio" em Gaza, enquanto o antigo estratega de Trump, Steve Bannon, argumentou que Israel "não é verdadeiramente um aliado" dos Estados Unidos e rotulou o campo do Primeiro-Ministro Benjamin Netanyahu como não confiável.
Outro legislador republicano proeminente que adotou a mesma posição é Thomas Massie.
Outras figuras proeminentes da direita incluem comentadores políticos como Candace Owens, Nick Fuentes, Tucker Carlson, entre outros na lista crescente.