O Presidente dos EUA, Donald Trump, disse estar surpreendido pelo facto de o poderoso lobby de Israel em Washington estar a perder influência no Congresso, reconhecendo uma mudança da opinião dentro do seu próprio Partido Republicano.

Falando numa entrevista ao Daily Caller na sexta-feira, que foi publicada na segunda-feira, Trump disse que o apoio a Israel no Congresso era "coisa do passado" comparado com o seu domínio há duas décadas.

"Dir-vos-ei, Israel tinha o lobby mais forte no Congresso de qualquer coisa ou organismo, ou de qualquer empresa ou corporação ou estado que já vi", disse Trump.

"Hoje, não tem um lobby assim tão forte. É espantoso."

Acrescentou que no passado, "não se podia falar mal" de Israel e permanecer na política, mas que agora figuras como a congressista democrata Alexandria Ocasio-Cortez e os seus aliados progressistas tinham mudado o debate.

"Israel era o lobby mais forte que já vi. Tinham controlo total sobre o Congresso, e agora não têm. Fico um pouco surpreendido ao ver isso", disse Trump.

Os comentários surgiram após uma sondagem de mês de março do Pew Research Center ter mostrado que 53% dos adultos americanos viam Israel desfavoravelmente, com 42% em 2022.

Entre republicanos com menos de 50 anos, as opiniões desfavoráveis subiram de 35% para 50% no mesmo período.