O ministro dos Negócios Estrangeiros da Dinamarca convocou o diplomata mais sénior da embaixada dos EUA em Copenhaga devido a relatórios de que cidadãos americanos têm estado a conduzir operações de influência na Gronelândia, reportou na quarta-feira a emissora pública DR, citando o ministro.

O Presidente dos EUA, Donald Trump, disse que quer que os Estados Unidos assumam o controlo da ilha ártica rica em minerais e estrategicamente localizada por razões de segurança nacional e internacional, e não excluiu o uso da força para o fazer.

O governo dinamarquês acredita que pelo menos três cidadãos americanos com ligações à administração Trump estiveram envolvidos em operações de influência secretas no território dinamarquês, reportou a DR, citando fontes não identificadas.

Relacionado TRT Global - Trump não “exclui” utilização das forças armadas para assumir o controlo da Gronelândia

A emissora não nomeou os indivíduos.