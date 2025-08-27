MUNDO
Emissora estatal: MNE dinamarquês convoca diplomata dos EUA para falar sobre a Gronelândia
Qualquer tentativa de interferir nos assuntos internos da Dinamarca será inaceitável, afirma o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen.
O ministro dos Negócios Estrangeiros, Lars Løkke Rasmussen, diz que convocou o diplomata mais sénior da embaixada dos EUA para uma conversa. / Reuters
27 de agosto de 2025

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Dinamarca convocou o diplomata mais sénior da embaixada dos EUA em Copenhaga devido a relatórios de que cidadãos americanos têm estado a conduzir operações de influência na Gronelândia, reportou na quarta-feira a emissora pública DR, citando o ministro.

O Presidente dos EUA, Donald Trump, disse que quer que os Estados Unidos assumam o controlo da ilha ártica rica em minerais e estrategicamente localizada por razões de segurança nacional e internacional, e não excluiu o uso da força para o fazer.

O governo dinamarquês acredita que pelo menos três cidadãos americanos com ligações à administração Trump estiveram envolvidos em operações de influência secretas no território dinamarquês, reportou a DR, citando fontes não identificadas.

A emissora não nomeou os indivíduos.

"Qualquer tentativa de interferir nos assuntos internos do reino (da Dinamarca) será naturalmente inaceitável", foi citado o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, pela DR.

"Nesta perspetiva, pedi ao Ministério dos Negócios Estrangeiros para convocar o encarregado de negócios americano (diplomata) para uma conversa", disse o ministro.

A missão dos EUA em Copenhaga é atualmente liderada pelo Encarregado de Negócios Mark Stroh, disse no seu website. A embaixada não pôde ser imediatamente contactada para comentários fora do horário de expediente.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros dinamarquês não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

