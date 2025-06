A Ucrânia declarou que “outro ataque maciço” na capital Kiev matou pelo menos cinco pessoas, um dia depois de o principal comandante militar do país ter prometido intensificar os ataques contra a Rússia.

Os esforços diplomáticos para pôr fim à guerra de três anos estagnaram, tendo a última reunião direta entre as duas partes sido realizada há quase três semanas e não estando previstas quaisquer negociações posteriores.

“Mais um ataque maciço contra a capital. Possivelmente, várias vagas de drones inimigos”, afirmou Tymur Tkachenko, chefe da administração militar de Kiev, numa declaração divulgada na segunda-feira.

Quatro pessoas foram mortas no distrito de Shevchenkivsky, onde parte de um edifício residencial foi destruído, e outra pessoa foi morta a sul, em Bila Tserkva, disse o Ministro do Interior Igor Klymenko.

Os últimos ataques ocorreram depois de o comandante-chefe ucraniano, Oleksandr Syrsky, ter prometido intensificar os ataques contra a Rússia.

“Não vamos ficar apenas na defesa, porque isso não traz nada e acaba por nos levar a recuar, a perder pessoas e territórios”, disse aos jornalistas.

Syrsky afirmou que a Ucrânia vai continuar a atacar os alvos militares russos, que, segundo ele, se revelaram “eficazes”.

“É claro que vamos continuar. Vamos aumentar a escala e a profundidade”, afirmou.

“Resposta justa”

A Ucrânia tem lançado ataques de retaliação contra a Rússia ao longo da guerra, visando infra-estruturas energéticas e militares, por vezes a centenas de quilómetros da linha da frente.

Kiev afirma que os ataques são uma resposta justa aos mortíferos ataques russos contra infra-estruturas e civis ucranianos.

Pelo menos quatro pessoas foram mortas num ataque russo noturno a um edifício de apartamentos na cidade de Kramatorsk, no leste da Ucrânia, enquanto um ataque a um campo de treino do exército ucraniano, no final do dia, matou outras três pessoas, segundo as autoridades.

Por outro lado, as unidades de defesa aérea russas destruíram 16 drones ucranianos entre as 22h00, hora local (19h00 GMT), de domingo, e as 06h00 da manhã de segunda-feira, informou o Ministério da Defesa russo.

Treze drones foram abatidos sobre a região de Rostov, enquanto o resto das armas foi destruído sobre as regiões de Astracã e Volgogrado, informou o ministério na aplicação de mensagens Telegram na segunda-feira.