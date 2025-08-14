Israel está em contato com quatro países e com a região separatista da Somalilândia, na Somália, para explorar a transferência forçada de palestinianos de Gaza, informaram os media israelita nesta quinta-feira, numa medida amplamente condenada como uma violação do direito internacional.

O Channel 12 relatou “avanços” nas negociações com a Indonésia e a Somalilândia, que declarou independência da Somália em 1991, mas não é reconhecida internacionalmente.

O órgão de comunicação mencionou a Indonésia, Líbia, Uganda, Sudão do Sul e Somalilândia como as partes envolvidas nas discussões.

Citando uma fonte israelita não identificada, foi relatado que alguns países demonstraram “mais abertura” para receber palestinianos deslocados pela guerra em Gaza, embora nenhum acordo tenha sido alcançado.

Até à manhã de quinta-feira, a única resposta oficial veio do Sudão do Sul, cujo Ministério dos Negócios Estrangeiros emitiu uma declaração na quarta-feira negando os relatos de quaisquer discussões com Israel, classificando-os como “infundados” e não representativos da sua política oficial.