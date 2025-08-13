Israel está em negociações com o Sudão do Sul sobre a possibilidade de realojar palestinianos de Gaza no país do Leste Africano, marcado por conflitos, como parte de um esforço mais amplo de Israel para facilitar a emigração em massa do território devastado pela sua guerra de 22 meses contra o enclave sitiado.

Seis pessoas familiarizadas com o assunto confirmaram as negociações à Associated Press. O Primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, afirmou que deseja concretizar a visão do Presidente dos EUA, Donald Trump, de realojar grande parte da população de Gaza através do que Netanyahu chama de “migração voluntária”. Israel já apresentou propostas semelhantes de realojamento a outros países africanos.

Relacionado TRT Global - Exército de Israel recebeu ordens para cumprir as decisões do governo sobre ofensiva em Gaza

Palestinianos, grupos de direitos humanos e grande parte da comunidade internacional rejeitaram estas propostas, considerando-as um plano para a expulsão forçada, em violação do direito internacional.

É também uma potencial abertura a Trump, que abordou a ideia de reinstalar a população de Gaza em fevereiro, mas parece ter recuado nos últimos meses.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel recusou-se a comentar, e o Ministro dos Negócios Estrangeiros do Sudão do Sul não respondeu às perguntas sobre as negociações. Um porta-voz do Departamento de Estado dos EUA afirmou que não comenta conversas diplomáticas privadas.