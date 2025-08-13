Israel está em negociações com o Sudão do Sul sobre a possibilidade de realojar palestinianos de Gaza no país do Leste Africano, marcado por conflitos, como parte de um esforço mais amplo de Israel para facilitar a emigração em massa do território devastado pela sua guerra de 22 meses contra o enclave sitiado.
Seis pessoas familiarizadas com o assunto confirmaram as negociações à Associated Press. O Primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, afirmou que deseja concretizar a visão do Presidente dos EUA, Donald Trump, de realojar grande parte da população de Gaza através do que Netanyahu chama de “migração voluntária”. Israel já apresentou propostas semelhantes de realojamento a outros países africanos.
Palestinianos, grupos de direitos humanos e grande parte da comunidade internacional rejeitaram estas propostas, considerando-as um plano para a expulsão forçada, em violação do direito internacional.
É também uma potencial abertura a Trump, que abordou a ideia de reinstalar a população de Gaza em fevereiro, mas parece ter recuado nos últimos meses.
O Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel recusou-se a comentar, e o Ministro dos Negócios Estrangeiros do Sudão do Sul não respondeu às perguntas sobre as negociações. Um porta-voz do Departamento de Estado dos EUA afirmou que não comenta conversas diplomáticas privadas.
De uma zona de conflito marcada pela fome para outra
Muitos palestinianos podem querer sair de Gaza, pelo menos temporariamente, para escapar da guerra e de uma crise de fome. No entanto, rejeitam categoricamente qualquer realojamento permanente fora do que consideram uma parte integral da sua pátria nacional. Eles temem que Israel nunca permita o seu regresso e que uma saída em massa possibilite a anexação de Gaza e o restabelecimento de colonatos judaicos na região, como defendido por ministros de extrema-direita no governo israelita.
Ainda assim, mesmo os palestinianos que desejam sair dificilmente arriscariam ir para o Sudão do Sul, um dos países mais instáveis e marcados por conflitos no mundo.
O Sudão do Sul tem enfrentado dificuldades para se recuperar de uma guerra civil que eclodiu após sua a independência, matando quase 400.000 pessoas e mergulhando partes do país na fome.