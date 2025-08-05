O Primeiro-Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, decidiu ocupar totalmente a Faixa de Gaza e alargar a ofensiva militar no enclave.

“A sorte está lançada - vamos ocupar totalmente a Faixa de Gaza”, disse um alto funcionário próximo de Netanyahu ao jornal Yedioth Ahronoth, na segunda-feira à noite.

“Haverá operações mesmo nas zonas onde estão a ser mantidos reféns. Se o chefe do Estado-Maior do exército israelita não concordar, deve demitir-se”.

O canal israelita Channel 12 afirmou que a decisão assinala uma grande mudança na estratégia israelita para Gaza, prevendo-se agora operações em zonas densamente povoadas, incluindo os campos de refugiados centrais.

“Luz verde”