O Primeiro-Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, decidiu ocupar totalmente a Faixa de Gaza e alargar a ofensiva militar no enclave.
“A sorte está lançada - vamos ocupar totalmente a Faixa de Gaza”, disse um alto funcionário próximo de Netanyahu ao jornal Yedioth Ahronoth, na segunda-feira à noite.
“Haverá operações mesmo nas zonas onde estão a ser mantidos reféns. Se o chefe do Estado-Maior do exército israelita não concordar, deve demitir-se”.
O canal israelita Channel 12 afirmou que a decisão assinala uma grande mudança na estratégia israelita para Gaza, prevendo-se agora operações em zonas densamente povoadas, incluindo os campos de refugiados centrais.
“Luz verde”
A emissora pública KAN, citando ministros que falaram recentemente com Netanyahu, disse que o Primeiro-Ministro decidiu alargar as operações militares em Gaza, apesar da oposição das autoridades de segurança.
O Yedioth Ahronoth afirmou que o Presidente dos EUA, Donald Trump, deu “luz verde” a Netanyahu para avançar com o ataque alargado.
Rejeitando os apelos internacionais para um cessar-fogo, o exército israelita tem levado a cabo uma ofensiva brutal em Gaza desde 7 de outubro de 2023, matando cerca de 61.000 palestinianos, quase metade dos quais mulheres e crianças.
A campanha genocida israelita devastou o enclave e levou-o à beira da fome.