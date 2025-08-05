GUERRA EM GAZA
Netanyahu planeia a ocupação total de Gaza, diz Imprensa israelita
O Presidente dos EUA, Donald Trump, deu “luz verde” a Netanyahu para avançar com um ataque alargado, segundo os meios de comunicação israelitas.
Yedioth Ahronoth afirmou que o Presidente dos EUA, Donald Trump, deu a Netanyahu "luz verde" para avançar com o ataque alargado. / Reuters
5 de agosto de 2025

O Primeiro-Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, decidiu ocupar totalmente a Faixa de Gaza e alargar a ofensiva militar no enclave.

“A sorte está lançada - vamos ocupar totalmente a Faixa de Gaza”, disse um alto funcionário próximo de Netanyahu ao jornal Yedioth Ahronoth, na segunda-feira à noite.

“Haverá operações mesmo nas zonas onde estão a ser mantidos reféns. Se o chefe do Estado-Maior do exército israelita não concordar, deve demitir-se”.

O canal israelita Channel 12 afirmou que a decisão assinala uma grande mudança na estratégia israelita para Gaza, prevendo-se agora operações em zonas densamente povoadas, incluindo os campos de refugiados centrais.

“Luz verde”

A emissora pública KAN, citando ministros que falaram recentemente com Netanyahu, disse que o Primeiro-Ministro decidiu alargar as operações militares em Gaza, apesar da oposição das autoridades de segurança.

O Yedioth Ahronoth afirmou que o Presidente dos EUA, Donald Trump, deu “luz verde” a Netanyahu para avançar com o ataque alargado.

Rejeitando os apelos internacionais para um cessar-fogo, o exército israelita tem levado a cabo uma ofensiva brutal em Gaza desde 7 de outubro de 2023, matando cerca de 61.000 palestinianos, quase metade dos quais mulheres e crianças.

A campanha genocida israelita devastou o enclave e levou-o à beira da fome.

