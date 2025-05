Datada do século XVIII, a Biblioteca Rami, situada num edifício histórico utilizado como quartel militar no passado, foi inaugurada em 2023. O centro de restauro denominado “Şifahane”, que funciona dentro da biblioteca, está afiliado à Instituição de Manuscritos da Türkiye.

No Şifahane, também designado por “hospital do livro”, são restauradas obras raras com milhares de anos, escritas em diferentes línguas, como o turco otomano, o árabe, o persa, o hebraico e o russo. Também aceita artefactos de países como o Líbano para restauro.

A Dr. Nil Baydar, diretora do Şifahane, disse à TRT World que o processo de restauro é semelhante a uma intervenção cirúrgica: “A saúde do manuscrito é o fator mais importante. Trabalhamos de acordo com as normas internacionais sem danificar os artefactos”.

Para além de cópias raras do Sagrado Alcorão dos primeiros períodos do Islão, os especialistas estão também a restaurar o manuscrito “al-Ilal wa Ma'rifat al-Rijâl”, de 1069 anos, uma obra sobre a ciência do hadith do famoso estudioso de fiqh Ahmad bin Hanbal. A única cópia conhecida desta obra no mundo encontra-se na Biblioteca Süleymaniye.

Processo de restauro de livros

Os especialistas do Şifâhâne explicaram à TRT World os pormenores do processo utilizado para guardar cada página, referindo que o restauro e a conservação são uma tarefa meticulosa.

O processo de restauro começa com a documentação detalhada dos artefactos. Os peritos examinam os materiais e as técnicas utilizados na construção dos artefactos. Em seguida, os artefactos são limpos dos danos causados por factores como a humidade, os fungos, os insectos e o envelhecimento natural.

Depois de cada página ser limpa de pó, sujidade e manchas, os pequenos rasgões são reparados com colas naturais. Papel japonês artesanal de espessura adequada é colado nas áreas danificadas e prensado. As páginas restauradas são montadas em forma de livro. Este processo pode, por vezes, demorar meses.

Mebrure İpek Yüksel, uma das especialistas, diz que o processo de restauro começa com a documentação, que é “a fase mais importante”, e nesta fase aprendem os materiais e as técnicas utilizadas na escrita.

O Şifâhâne é considerado um dos centros de restauro mais bem equipados da Europa. Uma equipa de 80 especialistas, incluindo engenheiros químicos, químicos e biólogos, está a trabalhar com a mais recente tecnologia.

A Prof. Dr. Nil Baydar sublinha que o trabalho profissional de restauro na Türkiye começou em 2012 e que as oportunidades neste domínio melhoraram a par da tecnologia.

A Biblioteca Rami em Şifahane trabalha meticulosamente para transferir para as gerações futuras artefactos raros que contêm os vestígios do passado. Com os esforços dedicados de especialistas, a informação armazenada durante séculos volta a ganhar vida.