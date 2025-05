A Força Aérea do Paquistão abateu cinco aviões de guerra da Força Aérea da Índia, segundo relatos de autoridades paquistanesas e dos media locais, após ataques com mísseis indianos no Paquistão que causaram oito mortos, 35 feridos e dois desaparecidos.

O Ministro da Defesa do Paquistão, Khawaja Asif, afirmou na quarta-feira que cinco aviões indianos foram abatidos. "Se estes atos hostis cessarem... conversaremos com a Índia. Não queremos que a situação agrave," disse Asif à Bloomberg. "Mas, se houver atos hostis iniciados pelo lado indiano, teremos que responder."

O porta-voz militar paquistanês, o Tenente-General Ahmed Sharif Chaudhry, disse à Reuters que o Paquistão abateu três aviões Rafale, um Sukhoi SU-30 e um MIG-29 operados pela Índia.

Fontes do governo indiano confirmaram à agência de notícias Reuters que três caças caíram na Caxemira administrada pela Índia.

Um oficial indiano acrescentou que um piloto ferido foi levado para o hospital.

Anteriormente, o Ministro da Informação do Paquistão, Attaullah Tarar, disse à TRT World que um avião foi abatido na região de Akhnoor, na Caxemira disputada, e outro na cidade indiana de Ambala, enquanto um drone foi derrubado na região de Jammu, na Caxemira administrada pela Índia. Um porta-voz militar paquistanês afirmou que outras instalações de defesa indianas também foram "destruídas".

A Índia ainda não respondeu às alegações do Paquistão. Residentes na Caxemira administrada pela Índia relataram explosões e partilharam vídeos que parecem mostrar partes de projéteis caídos. Imagens de tropas indianas a guardar um caça abatido em Wuyan, no distrito de Pulwama, na Caxemira administrada pela Índia, também se espalharam rapidamente nas redes sociais.

Escalada após ataque em Pahalgam

A escalada entre os dois países vizinhos que possuem armas nucleares ocorre após um ataque em 22 de abril em Pahalgam, na Caxemira administrada pela Índia, no qual 26 pessoas foram mortas por supostos rebeldes. A Índia, sem apresentar evidências, culpou o Paquistão pelo ataque, alegando haver ligações "transfronteiriças". O Paquistão refutou veementemente as acusações e pediu uma investigação imparcial, uma medida que a Índia não apoiou.

A Caxemira tem sido o centro do conflito entre Índia e Paquistão, com ambos a reivindicar o território na sua totalidade, mas a governar partes dele desde 1947. Rebeldes na Caxemira administrada pela Índia têm levado a cabo uma insurgência desde 1989. A maioria dos muçulmanos caxemires apoia o objetivo dos rebeldes para a independência ou união com o Paquistão.

A Índia frequentemente culpa o seu vizinho por apoiar a insurgência. O Paquistão afirma que oferece apenas apoio político, moral e diplomático ao direito de autodeterminação dos caxemires, conforme consagrado em resoluções do Conselho de Segurança da ONU. A Índia mantém cerca de 500.000 tropas na pequena região dos Himalaias.

Após o ataque em Pahalgam, ambos os lados implementaram uma série de medidas retaliatórias.

A Índia suspendeu um tratado crucial de partilha de água do rio Indo com o Paquistão e fechou a única passagem terrestre funcional na fronteira. Também revogou vistos emitidos para paquistaneses, com efeito a partir de domingo.

O Paquistão retaliou cancelando os vistos emitidos para indianos, fechando o seu espaço aéreo às companhias aéreas indianas, interrompendo o comércio com o seu vizinho e suspendendo o Acordo de Simla com a Índia.

O tratado de 1972 visava estabelecer a paz e resolver disputas bilateralmente, com foco especial na questão da Caxemira.