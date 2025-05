A Índia iniciou as obras para aumentar a capacidade dos reservatórios de dois projectos hidroeléctricos na região de Caxemira, nos Himalaias, informaram fontes com conhecimento do assunto, depois de novas tensões com o Paquistão terem levado à suspensão de um acordo para partilha da água.

O trabalho representa o primeiro passo tangível da Índia para operar fora dos acordos abrangidos pelo Tratado das Águas do Indo, em vigor desde 1960, apesar de três guerras e vários outros conflitos entre os rivais com armas nucleares.

No mês passado, porém, Nova Deli suspendeu o pacto que assegura o abastecimento de 80% das explorações agrícolas paquistanesas, depois de um atentado na Caxemira administrada pela Índia ter matado 26 pessoas e de ter identificado dois dos três agressores como paquistaneses.

Islamabad ameaçou com uma ação judicial internacional por causa da suspensão e negou qualquer papel no ataque, alertando: “Qualquer tentativa de interromper ou desviar o fluxo de água pertencente ao Paquistão (...) será considerada como um acto de guerra”.

Na quinta-feira, teve início um processo de “limpeza dos reservatórios” para remover sedimentos, levado a cabo pela maior empresa hidroelétrica da Índia, a estatal NHPC Ltd, e pelas autoridades do território, disseram as três fontes.

Os trabalhos podem não ameaçar imediatamente o abastecimento do Paquistão, que depende dos rios que atravessam a Índia para grande parte da sua irrigação e energia hidroelétrica, mas podem eventualmente ser afectados se outros projectos iniciarem iniciativas semelhantes.

Há mais de meia dúzia de projectos deste tipo na região.

A Índia não informou o Paquistão sobre os trabalhos nos projectos Salal e Baglihar, que estão a ser realizados pela primeira vez desde que foram construídos em 1987 e 2008/09, respetivamente, uma vez que o tratado tinha bloqueado esses trabalhos, acrescentaram as fontes.

Falaram sob condição de anonimato, uma vez que não estavam autorizados a falar com os meios de comunicação social.

A NHPC da Índia e os governos vizinhos não responderam às mensagens de correio eletrónico para obter comentários.

Desde a independência do domínio colonial britânico em 1947, a Índia e o Paquistão travaram duas das suas três guerras por causa de Caxemira, para além de numerosos conflitos de curta duração.

A operação de limpeza decorreu durante três dias a partir de 1 de maio, disseram as fontes.

“Esta é a primeira vez que se efectua um exercício deste tipo, que contribuirá para uma produção de energia mais eficaz e evitará danos nas turbinas”, disse uma das fontes.

“Também foi-nos pedido que abríssemos as comportas ajustáveis para limpeza, o que fizemos a partir de 1 de maio”, disse a fonte, acrescentando que o esforço visava libertar o funcionamento da barragem de quaisquer restrições.

As pessoas que vivem nas margens do rio Chenab, na Caxemira administrada pela Índia, disseram ter notado que a água tinha sido libertada das barragens de Salal e Baglihar de quinta-feira a sábado.

A descarga dos projectos hidroelétricos exige o esvaziamento quase completo de um reservatório para forçar a saída dos sedimentos cuja acumulação é uma das principais causas do declínio da produção.

Por exemplo, segundo duas das fontes, a energia fornecida pelo projecto Salal, de 690 megawatts, ficou muito aquém da sua capacidade, porque o Paquistão impediu essa lavagem, enquanto o assoreamento também afectou a produção do projecto Baglihar, de 900 megawatts.

"A descarga não é algo comum porque leva a um grande desperdício de água", disse uma das fontes. “Espera-se que os países a jusante sejam informados no caso de provocar qualquer inundação.”

A construção de ambos os projectos exigiu um longo diálogo com o Paquistão, que se preocupa com a possibilidade de perder a sua parte da água.

Ao abrigo do tratado de 1960, que dividiu o Indo e os seus afluentes entre os dois países vizinhos, a Índia também partilhou dados como os fluxos hidrológicos em vários pontos dos rios que atravessam a Índia e emitiu avisos de inundações.

O Ministro da Água da Índia prometeu "que iria garantir que nenhuma gota da água do Indo chega ao Paquistão".

No entanto, as autoridades governamentais e os especialistas de ambos os lados afirmam que a Índia não pode interromper o fluxo de água imediatamente, uma vez que o tratado apenas permite a construção de centrais hidroelétricas sem barragens de armazenamento significativas nos três rios alocados ao Paquistão.

A suspensão significa que a Índia “pode agora levar a cabo os seus projectos de livre vontade”, afirmou Kushvinder Vohra, recentemente reformado, chefe da Comissão Central da Água da Índia, que trabalhou extensivamente nas disputas sobre o Indo com o Paquistão.