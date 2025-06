Israel afirmou que planeia bloquear um barco que transporta ativistas internacionais a caminho da Faixa de Gaza sitiada, numa tentativa de desafiar o cerco ao enclave, num contexto de uma crise humanitária crescente resultante da carnificina em curso por parte de Israel.

A Rádio do Exército informou na segunda-feira que a marinha israelita está a preparar-se para a chegada do Madleen, um veleiro lançado da Sicília como parte da campanha da frota de Gaza. O barco está a tentar «quebrar o bloqueio naval», de acordo com a reportagem.

O navio transporta 12 tripulantes.

A Coligação Flotilha da Liberdade (FFC), que organizou a missão, afirmou num comunicado que o Madleen é um barco civil «que transporta ajuda humanitária e ativistas internacionais dos direitos humanos, desafiando diretamente o bloqueio ilegal e genocida de Israel».

Entre os passageiros encontram-se voluntários de vários países, como a eurodeputada franco-palestiniana Rima Hassan. O navio transporta suprimentos urgentemente necessários para a população civil de Gaza, incluindo leite em pó, farinha, arroz, fraldas, produtos de higiene feminina, kits de dessalinização de água, suprimentos médicos, muletas e próteses infantis.

«Este é um ato pacífico de resistência civil», afirmou a FFC. «Todos os voluntários e tripulantes a bordo do Madleen são treinados em não violência.»

O barco deverá chegar à costa de Gaza em cerca de uma semana, embora enfrente um alto risco de interceção pelas forças israelitas em águas internacionais.

A viagem segue uma tentativa semelhante da coligação no início de maio, quando o navio Conscience da frota foi atacado por drones israelitas em águas internacionais. O ataque causou um incêndio e abriu um buraco no casco do navio.

O Gabinete de Imprensa de Gaza acusou Israel de usar a fome como arma para deslocar os 2,4 milhões de residentes de Gaza. Afirmou que Israel bloqueou a ajuda humanitária, especialmente alimentos, ao fechar todas as passagens fronteiriças desde 2 de março.

Carnificina israelita

Israel tem vindo a perpetrar um genocídio em Gaza desde outubro de 2023. Os palestinianos registaram a morte de mais de 54.470 palestinianos, a maioria mulheres e crianças.

Estima-se que cerca de 11.000 palestinianos estejam soterrados sob os escombros de casas destruídas, de acordo com a agência de notícias oficial da Palestina, WAFA.

Especialistas, no entanto, afirmam que o número real de mortos excede significativamente o que as autoridades de Gaza relataram, estimando que possa ser em torno de 200.000.

Ao longo do genocídio, Israel reduziu a maior parte do enclave a ruínas e praticamente deslocou toda a sua população.

As agências de ajuda humanitária alertaram para o risco de fome entre os mais de 2 milhões de habitantes do enclave.

Em novembro passado, o Tribunal Penal Internacional emitiu mandados de prisão contra o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu e o seu ex-ministro da Defesa Yoav Gallant por crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Gaza.

Israel também enfrenta um processo por genocídio no Tribunal Internacional de Justiça pelos seus crimes de guerra contra civis no enclave.