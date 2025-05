O número de mortos devido a uma explosão devastadora que se registou no Porto Shahid Rajaee, no sul do Irão, subiu para 28, segundo informações prestadas pelas fontes locais este domingo.

A televisão estatal iraniana informou que pelo menos 1.139 pessoas ficaram feridas na explosão ocorrida no sábado.

No sábado, um incêndio começou por volta das 12h, horário local (08h30 GMT), no Porto Shahid Rajaee, especificamente na área do cais de contentores, de acordo com os relatos locais.

Relatórios iniciais sugeriram a presença de materiais inflamáveis próximos do local da explosão.

Citando testemunhas, os relatos indicam que o pequeno incêndio se propagou rapidamente e desencadeou a explosão devido ao calor de 40 graus Celsius e à acumulação de substâncias inflamáveis.

O porto, estrategicamente importante, está localizado na província de Hormozgan, no sul do país, a cerca de 15 quilómetros a sudoeste do porto de Bandar Abbas, na margem norte do Estreito de Ormuz.

Ajuda russa

Por outro lado, o Presidente russo Vladimir Putin ordenou o envio imediato de especialistas em emergências para o Irão para ajudar as autoridades iranianas a conter o incêndio no porto, após um pedido de Teerão, anunciou a embaixada russa neste domingo.

De acordo com a embaixada, várias aeronaves com equipas do Ministério de Situações de Emergência da Rússia estão a deslocar-se para o Irão.

“Desejamos sucesso aos socorristas russos e aos seus colegas iranianos na contenção do incêndio e na preservação deste porto estratégico para a economia iraniana e para a vida das pessoas”, afirmou a embaixada.