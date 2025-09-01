A 25ª cimeira da Organização de Cooperação de Xangai (OCS) iniciou nesta segunda-feira no norte da China com o Presidente Xi Jinping a proferir o discurso de abertura.

A China trabalhará com todas as partes na Organização de Cooperação de Xangai para levar o fórum de segurança regional a um novo patamar, disse o Presidente chinês Xi Jinping, revelando a sua ambição para uma nova ordem de segurança global.

A Organização de Cooperação de Xangai estabeleceu um modelo para um novo tipo de relações internacionais, disse Xi no seu discurso de abertura, dirigindo-se a mais de 20 líderes mundiais numa cimeira de dois dias realizada em Tianjin, no norte da China, acrescentando que o fórum se opunha inequivocamente à interferência externa.

O Presidente chinês criticou o "comportamento intimidatório" na ordem mundial e apelou aos líderes para "aderir à equidade e justiça e opor-se à mentalidade de Guerra Fria, confrontação de campos e comportamento intimidatório".

"A OCS deve 'aproveitar a força dos nossos mercados de gigantescos'", afirmou, enfatizando 'justiça' e 'equidade' bem como cooperação económica em meio às tarifas dos EUA.