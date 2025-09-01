A 25ª cimeira da Organização de Cooperação de Xangai (OCS) iniciou nesta segunda-feira no norte da China com o Presidente Xi Jinping a proferir o discurso de abertura.
A China trabalhará com todas as partes na Organização de Cooperação de Xangai para levar o fórum de segurança regional a um novo patamar, disse o Presidente chinês Xi Jinping, revelando a sua ambição para uma nova ordem de segurança global.
A Organização de Cooperação de Xangai estabeleceu um modelo para um novo tipo de relações internacionais, disse Xi no seu discurso de abertura, dirigindo-se a mais de 20 líderes mundiais numa cimeira de dois dias realizada em Tianjin, no norte da China, acrescentando que o fórum se opunha inequivocamente à interferência externa.
O Presidente chinês criticou o "comportamento intimidatório" na ordem mundial e apelou aos líderes para "aderir à equidade e justiça e opor-se à mentalidade de Guerra Fria, confrontação de campos e comportamento intimidatório".
"A OCS deve 'aproveitar a força dos nossos mercados de gigantescos'", afirmou, enfatizando 'justiça' e 'equidade' bem como cooperação económica em meio às tarifas dos EUA.
Também prometeu 2 mil milhões de yuan (280,4 milhões de dólares) em subsídios aos estados-membros da OCS dentro deste ano.
Disse que a China também emitirá 10 mil milhões de yuan adicionais (1,4 mil milhões de dólares) em empréstimos aos bancos membros do Consórcio Interbancário da OCS ao longo dos próximos três anos.
Antes de proferirem as suas declarações nacionais, os líderes do bloco de 10 membros, incluindo o Presidente russo Vladimir Putin, posaram para uma fotografia de família na Cidade de Tianjin, mostraram as imagens televisivas.
No final da cimeira, espera-se que assinem a Declaração de Tianjin e aprovem uma estratégia de 10 anos juntamente com documentos de resultado sobre segurança, comércio, energia e cooperação cultural.
A cimeira também emitirá declarações sobre o 80º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial e a fundação da ONU".