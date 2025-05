A moda tem sido, há muito tempo, uma tela de expressão política. Desde os movimentos anti-guerra dos anos 60 até às atuais lutas globais pela justiça, o vestuário tem sido portador de mensagens de desafio, solidariedade e resistência. Poucos personificam melhor este poder da moda do que Aziz Bekkaoui, um designer holandês nascido em Marrocos, cujo trabalho defende a identidade palestiniana face ao apagamento cultural.

Bekkaoui foi um dos primeiros grandes estilistas a utilizar a passerelle como plataforma para a solidariedade palestiniana. Para ele, a moda sempre foi mais do que estética - é uma linguagem, uma forma de protesto e uma ferramenta para amplificar vozes frequentemente silenciadas. A sua coleção fundamental para o Dia Mundial do Keffiyeh, em 2014, foi um ponto de viragem, demonstrando como o estilo pode ser um recipiente para a resistência cultural.

Bekkaoui transforma o keffiyeh e a bandeira palestiniana de símbolos de herança em declarações funcionais e de alta moda. A sua coleção inclui peças como o capacete Keffiyeh, o cobertor palestiniano e a mochila Keffiyeh - cada uma delas uma expressão tangível de identidade e resistência.

“Ao incorporar o padrão keffiyeh e a bandeira palestiniana em peças meticulosamente trabalhadas e intemporais, a coleção pretende honrar a herança palestiniana, dando-lhe ao mesmo tempo uma ressonância duradoura e moderna”, disse à TRT World.

Uma parte dos lucros das suas criações destina-se a apoiar a Palestina através da fundação Maison Palestine, que financia jornalistas independentes, activistas, artistas e líderes de opinião dedicados à sensibilização para a luta palestiniana.

Uma ligação à Palestina que dura toda a vida

Nascido em Berkane, Marrocos, Bekkaoui emigrou para os Países Baixos aos seis anos de idade. Graças aos seus pais, cresceu com uma profunda consciência da causa palestiniana.

A sua ligação à Palestina, explicou, “esteve sempre presente”. Não só por ter testemunhado o genocídio em curso, mas também pelos 77 anos de ocupação que continuam a moldar a vida dos palestinianos.

Inicialmente atraído pela arquitetura e pelas artes visuais, o percurso criativo de Bekkaoui levou-o ao design de moda na ArtEZ University of the Arts, onde explorou várias disciplinas criativas. Atualmente, como um dos designers mais famosos dos Países Baixos, vê a moda como um meio de expressão que pode levar as pessoas a pensar - e a agir.

“Sejamos honestos - a moda não salva vidas. Mas pode sensibilizar, tocar as pessoas, fazê-las pensar e até levá-las a agir”, afirmou.

Há muito tempo que a moda está ligada aos movimentos políticos. Na década de 1960, os símbolos da paz em t-shirts e as sandálias “Jesus” tornaram-se peças fundamentais no guarda-roupa do movimento pacifista, daqueles que protestavam contra a guerra do Vietname. Hoje, com o bombardeamento incessante de Gaza por Israel, os motivos palestinianos - das oliveiras às melancias - emergiram como emblemas de solidariedade, usados em todo o lado, desde os campus universitários aos salões do parlamento e aos eventos de passadeira vermelha.

No entanto, enquanto a moda popular abraça a causa palestiniana, a própria indústria permanece em grande parte silenciosa.

Keffiyeh “sem alma”: O problema da apropriação cultural

Para Bekkaoui, honrar a tradição significa compreender as suas raízes.

“De onde é que vem? De que contexto? Porque é que surgiu? Qual era a necessidade de algo existir? Como é que foi feito? Que materiais e técnicas foram utilizados?”, afirmou, explicando como estas questões moldaram a sua coleção World Keffiyeh, desenvolvida em colaboração com o Museu Têxtil de Tilburg.

Cada peça foi tecida a partir de caxemira e lã, criada como “uma ode ao Keffiyeh”. Despojado do seu contexto, explicou, o keffiyeh torna-se numa “coleção de fios, sem alma, sem substância”.

No entanto, enquanto o trabalho de Bekkaoui presta homenagem ao significado cultural do keffiyeh, outros transformaram-no numa tendência comercializada. A apropriação pela indústria da moda estende-se da fast fashion às casas de luxo. A TopShop, um retalhista de vestuário, transformou o lenço palestiniano num “fato de treino com lenço” em 2017, enquanto a Urban Outfitters comercializou versões multicoloridas, em 2007, antes de as retirar “devido à natureza sensível deste artigo”.

As marcas de luxo também exploraram o keffiyeh com fins lucrativos. A Balenciaga incluiu-o na sua coleção “Traveller” de 2007, enquanto a Louis Vuitton vendeu versões com monograma por centenas de dólares em 2021. Entretanto, o último fabricante de keffiyeh da Palestina, a fábrica Hirbawi, em Hebrom, luta para sobreviver contra as imitações produzidas em massa e o estrangulamento económico causado pela ocupação israelita.

Alguns designers israelitas, incluindo Dorit Baror e Yaron Minkowski, reivindicaram de forma controversa o lenço tradicional como seu.

Para Bekkaoui, o keffiyeh é mais do que uma peça de vestuário - é um meio de comunicação cultural com séculos de existência que ele considera “mais forte do que uma bandeira”.

“Têxtil sem contexto é apenas um pedaço de pano sem alma”, disse ele. “Penso que é importante conhecer e contar essas histórias, quer se utilize o padrão do keffiyeh ou, por exemplo, o pied-de-poule, que também tem milhares de anos.”

Criminalização do keffiyeh

Desde o dia 7 de outubro, o keffiyeh tem sido cada vez mais enquadrado como um símbolo de extremismo nos países ocidentais. No ano passado, o diretor executivo da Liga Anti-Difamação, Jonathan Greenblatt, comparou o lenço palestiniano à suástica nazi.

Na capital alemã, Berlim, apesar de albergar a maior diáspora palestiniana da Europa, com 300.000 pessoas, as escolas proibiram o keffiyeh por considerarem-no uma “ameaça à paz escolar”.

A França implementou restrições semelhantes, com os indivíduos a enfrentarem detenções, multas ou a serem obrigados a retirar a peça de vestuário.

A repressão estende-se para além da Europa. A legislatura de Ontário proibiu a entrada de keffiyehs nas suas câmaras, enquanto nos EUA, os portadores desta peça de vestuário foram alvo de ataques violentos - incluindo o disparo contra três estudantes universitários, um dos quais ficou paralisado.

Para Bekkaoui, a reação negativa à sua coleção levou ao isolamento profissional. “Colegas e amigos distanciaram-se, alguns até boicotaram o meu trabalho e tentaram cancelar a minha atividade. Foi um período difícil, mas também reforçou o meu empenho em manter-me fiel aos meus valores, mesmo perante a adversidade”, afirmou.

Apesar da reação da indústria e da crescente demonização do keffiyeh, ele mantém-se firme. “Através da moda, quero denunciar a injustiça que os palestinianos enfrentam no nosso mundo dito civilizado”, afirmou. Enquanto alguns dos seus círculos profissionais recuaram, o seu público respondeu com um apoio esmagador.

A hipocrisia da indústria

Embora a indústria da moda se tenha alinhado avidamente com várias causas sociais, manteve-se em grande parte em silêncio sobre o genocídio de Israel em Gaza.

Quando a Rússia invadiu a Ucrânia, marcas de luxo como a Balenciaga e a sua empresa-mãe Kering apressaram-se a emitir declarações e a fazer donativos ao ACNUR. A holding multinacional francesa Moet Hennessy Louis Vuitton (LVMH) fez uma doação de 5 milhões de euros ao Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICV). Casas de moda de luxo - incluindo a Dior, a Hermès e a Gucci - fecharam lojas russas e aderiram às sanções internacionais.

No entanto, no que diz respeito à Palestina, a indústria apenas se mostrou indiferente, lamentou Bekkaoui.

O mundo da moda está “inegavelmente cheio de dois pesos e duas medidas”, afirmou. “A coleção Keffiyeh foi alvo de reacções negativas e de controvérsia, com os críticos a argumentarem que a política e a moda não se deviam misturar. Em 2022, as principais casas e revistas de moda apoiaram abertamente a Ucrânia”.

Apesar do silêncio da indústria, Bekkaoui mantém-se firme na sua missão. “Vou continuar a incorporar temas de resistência e justiça, usando a moda como um meio poderoso para aumentar a conscientização e amplificar suas vozes - até que a Palestina seja livre.”