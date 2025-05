Lutando contra as lágrimas, o chefe da Organização Mundial de Saúde [OMS] instou Israel a ter "misericórdia" no seu genocídio em Gaza e insistiu que a paz seria do próprio interesse de Israel.

Numa intervenção emotiva na assembleia anual da OMS na quinta-feira, Tedros Adhanom Ghebreyesus disse que a guerra genocida estava a prejudicar Israel e não traria uma solução duradoura.

"Consigo sentir como as pessoas em Gaza se sentem neste momento. Consigo cheirá-lo. Consigo visualizá-lo. Consigo até ouvir os sons. E isto é devido ao TEPT (transtorno de stress pós-traumático)", disse Tedros, de 60 anos, que frequentemente relembra a sua própria infância em tempo de guerra na Etiópia.

"Podem imaginar como as pessoas estão a sofrer. É realmente errado usar a fome como arma. É muito errado usar o material médico como arma."

As Nações Unidas começaram na quinta-feira a distribuir a carga de cerca de 90 camiões de ajuda que são as primeiras entregas em Gaza desde que Israel impôs um bloqueio total em 2 de março.

Tedros disse que apenas uma solução política poderá trazer uma paz significativa.

"Um apelo à paz está, na verdade, nos melhores interesses de Israel. Sinto que a guerra está a prejudicar Israel e não trará uma solução duradoura", disse.

"Peço que tenham misericórdia. Será bom para vós e bom para os palestinianos. É bom para a humanidade."

TRT Global - Israel dificulta a distribuição da ajuda em Gaza, mesmo com a iminência da fome A distribuição só é permitida parcialmente, uma vez que o exército israelita em Gaza marcou várias zonas como “não seguras”, dificultando assim a distribuição da ajuda. 🔗

'Destruição sistemática'

O Diretor de emergências da OMS, Michael Ryan, disse que 2,1 milhões de pessoas em Gaza estavam "em perigo iminente de morte".

"Precisamos de acabar com a fome, precisamos de libertar todos os reféns e precisamos de reabastecer e reativar o sistema de saúde", disse Ryan.

"Como ex-refém, posso dizer que todos os reféns devem ser libertados. As suas famílias estão a sofrer” acrescentou.

A OMS disse que os palestinianos em Gaza estão a sofrer com a escassez aguda de comida, água, medicamentos, combustível e abrigo.

Quatro grandes hospitais tiveram de suspender os serviços médicos na semana passada, devido à sua proximidade com zonas combate ou evacuação, bem como zonas de ataques.

Apenas 19 dos 36 hospitais de Gaza permanecem operacionais, com o pessoal a trabalhar em "condições impossíveis", disse a agência de saúde da ONU num comunicado.

"Pelo menos 94 por cento de todos os hospitais na Faixa de Gaza estão danificados ou destruídos", disse Ryan, salientando que o norte de Gaza "foi despojado de quase todos os cuidados de saúde".

Disse que em todo o território palestiniano, apenas 2.000 camas hospitalares permaneciam disponíveis - um número "grosseiramente insuficiente para satisfazer as necessidades atuais".

"A destruição é sistemática. Os hospitais são reabilitados e reabastecidos, apenas para serem expostos às hostilidades ou atacados novamente. Este ciclo destrutivo tem de acabar."

Genocídio da população de Gaza sob cerco

O exército israelita tem prosseguido um genocídio contra Gaza desde outubro de 2023, matando quase 64.000 palestinianos, a maioria mulheres e crianças, rejeitando as exigências internacionais para um cessar-fogo.

Os mortos incluem cerca de 11.000 palestinianos que se teme estarem soterrados sob os escombros de casas aniquiladas.

No entanto, os peritos afirmam que o número real de mortos excede significativamente o que as autoridades de Gaza relataram, estimando que possa rondar os 200.000.

O Tribunal Penal Internacional emitiu mandados de detenção em novembro passado para o Primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu e o seu antigo Ministro da Defesa Yoav Gallant por crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Gaza.

Israel também enfrenta um processo por genocídio no Tribunal Internacional de Justiça pela sua guerra no enclave.

Israel danificou gravemente bairros, exumou corpos, profanou cemitérios, bombardeou lojas e negócios, destruiu hospitais e morgues, conduziu tanques e escavadoras sobre cadáveres, torturou palestinianos presos, sujeitou detidos a execuções simuladas, e também cometeu agressão sexual contra palestinianos.

Exibindo comportamento sádico durante o genocídio, soldados israelitas gozaram com prisioneiros palestinianos alegando que estavam a jogar futebol com as cabeças das suas crianças em Gaza.

Surgiram vídeos a mostrar forças israelitas a saquear casas palestinianas, a destruir camas de crianças, a incendiar casas, e a gozar com palestinianos deslocados vestindo as suas roupas íntimas e roubando brinquedos de crianças. Estes vídeos foram transmitidos em direto pelos soldados.

Na sua missão para apagar a Palestina, as tropas israelitas mataram um número recorde de bebés, médicos, atletas e jornalistas — sem precedentes em qualquer guerra neste século.

O antigo general militar de Israel, Yair Golan, acusou esta semana Telavive de assassinar bebés palestinianos por desporto e querer expulsar milhões de palestinianos de Gaza sitiada.

"Israel está no caminho para se tornar um estado pária entre as nações — como a África do Sul de antigamente — se não voltar a comportar-se como um país sensato", disse Golan na terça-feira.

"Um país sensato não faz guerra contra civis, não mata bebés por passatempo, e não estabelece objetivos envolvendo a expulsão de populações", disse à rádio pública israelita Kan.