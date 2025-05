Situado no coração de Istambul, o Arquivo Otomano não é apenas um repositório de documentos históricos, mas um portal para uma era passada, um testemunho do legado duradouro do Império Otomano.

Ao entrar nos corredores sagrados dos Arquivos Otomanos, situados no bairro de Kagithane, em Istambul, somos imediatamente envolvidos por um cheiro a pergaminho antigo, um sussurro de séculos passados. É o maior e mais importante repositório de registos da era otomana em Istambul.

No interior do arquivo, no meio de um tesouro de registos meticulosamente preservados, o visitante embarca numa viagem pelos anais de um dos impérios mais influentes e duradouros do mundo. Este repositório, frequentemente descrito como a “memória do Império Otomano”, é o local onde a intrincada tapeçaria da vida durante o império é preservada para a posteridade.

É onde os decretos dos imperadores, as escrituras de terras, os registos judiciais, as ordens militares, os decretos dos governantes e até a correspondência pessoal entre governantes se juntam para narrar uma história épica. No entanto, para além do seu significado histórico, este arquivo representa a importância de preservar o passado, de tornar a história acessível e de estabelecer uma ligação ininterrupta com a nossa memória colectiva. O Arquivo Otomano não é apenas um lugar, é um portal para o passado, onde a história ganha vida, ressoando ecos do Império.

“A maior coleção de documentos no inventário da Presidência dos Arquivos do Estado é a dos documentos dos Arquivos Otomanos. Este grande património, que foi transferido do Império Otomano para a República da Türkiye, é preservado no Complexo dos Arquivos Otomanos em Istambul, de acordo com as condições da época e as normas internacionais. No arquivo, existem cerca de 100 milhões de documentos e 400 mil cadernos”, afirma o Prof. Ugur Unal, Diretor dos Arquivos Estatais da Presidência da Türkiye, à TRT World.

Uma das caraterísticas notáveis dos Arquivos Otomanos é a diversidade de documentos que possui. Não se limita a relatar a história política do império, mas revela a intrincada tapeçaria da vida no seio do império.

Para navegar eficazmente neste extenso arquivo, é necessário possuir um sólido conhecimento da língua e da escrita turca otomana. Escrita em árabe, era a língua da administração do império.

“O colapso do Império Otomano levou à fundação de mais de 40 Estados modernos nos seus territórios. Os registos das regiões onde estes Estados foram fundados também se encontram neste arquivo. A escrita da história de regiões como os Balcãs, a Europa Oriental, o Médio Oriente, o Norte de África, as zonas a norte do Mar Negro e o Cáucaso, ficará incompleta se os Arquivos Otomanos não forem consultados. A consulta dos Arquivos Otomanos continuará a ser uma parte essencial e integrante da escrita da história medieval no contexto das relações interestatais. Não se trata de um arquivo apenas para os turcos, mas para o mundo inteiro”, acrescenta Unal.

Alguns documentos da impressionante coleção do Arquivo destacam-se pelo seu significado histórico. Por exemplo, os firmans imperiais (decretos reais), documentos que não são meramente de interesse histórico, mas que continuam a influenciar os assuntos contemporâneos, incluindo a compreensão jurídica e os litígios. Os Arquivos Otomanos têm sido fundamentais na clarificação de disputas de propriedade, particularmente em territórios que outrora estiveram sob o domínio otomano. Isto inclui, de forma crucial, os palestinianos que reclamam a propriedade de terras tomadas pelos israelitas.

Também é possível encontrar documentos que revelam a viva tapeçaria cultural do Império. Os manuscritos que descrevem pormenorizadamente as obras de filósofos, poetas e historiadores, bem como os textos religiosos, dão uma ideia do clima intelectual da época. Manuscritos requintados e ilustrados, conhecidos como tezhip, demonstram a sofisticação artística dos escribas otomanos.

“No contexto dos arquivos, há poucos em todo o mundo que possam ser comparados aos Arquivos Otomanos. De resto, todos eles são vestígios de impérios passados. Quase todos estão localizados em grandes capitais europeias que foram centros de impérios nos séculos passados. A grande maioria desses impérios concluiu a institucionalização dos respectivos arquivos no século XIX, tal como aconteceu com o nosso. Os arquivos de Inglaterra, França, Prússia (Alemanha), Rússia e Países Baixos têm todos a caraterística que mencionámos”, diz Unal ao TRT World.

Pesquisadores e historiadores de todo o mundo dirigem-se aos Arquivos do Estado de Istambul e a outras bibliotecas e museus complementares da cidade. Decifram meticulosamente documentos antigos para esclarecer mistérios históricos, reconstruir o passado e contribuir para uma compreensão mais profunda da história otomana e da sua influência duradoura no mundo moderno.