A ONU pediu à Índia e ao Paquistão que exerçam "máxima moderação" após um ataque mortal na Caxemira administrada pela Índia, que resultou na morte de 26 pessoas.

O porta-voz Stephane Dujarric afirmou na quinta-feira que o Secretário-Geral António Guterres "não teve nenhum contato direto" com os governos destes países nas últimas 24 horas, mas está "a acompanhar a situação muito de perto e com grande preocupação".

"Fomos muito claros na nossa condenação ao ataque terrorista que ocorreu em Jammu e Caxemira no dia 22, que matou um grande número de civis", disse Dujarric numa conferência de imprensa, enquanto encorajava ambos os governos a "exercerem máxima moderação e garantirem que a situação e os desenvolvimentos que temos visto não se deteriorem ainda mais".

"Acreditamos que quaisquer questões entre o Paquistão e a Índia podem e devem ser resolvidas pacificamente por meio de um colaboração mútua significativa", acrescentou.

O incidente chocou e indignou os indianos, levando a pedidos de ação contra o que consideram seu maior inimigo, o Paquistão. A Índia, que já posicionou mais de 500.000 tropas na região, afirmou que o ataque tem ligações "transfronteiriças" com o Paquistão, sem apresentar publicamente evidências para sustentar essa alegação.

O Paquistão negou qualquer conexão com o ataque. Um grupo obscuro chamado The Resistance Front terá reivindicado a responsabilidade, de acordo com uma alegação não verificada citada por alguns meios de comunicação indianos próximos ao partido governante Bharatiya Janata Party.

EUA 'acompanham de perto'

A porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Tammy Bruce, reiterou que o Presidente Donald Trump está do lado da Índia e condena todos os atos de terrorismo.

"O Presidente Trump e o Secretário Rubio deixaram claro. Os EUA estão ao lado da Índia e condenam fortemente todos os atos de terrorismo. Rezamos pelas vidas perdidas e pela recuperação dos feridos e pedimos que os responsáveis por este ato hediondo sejam levados à justiça", disse Bruce.

Questionada se os EUA estão a usar a diplomacia para acalmar as tensões entre o Paquistão e a Índia, Bruce respondeu: "É uma situação que muda rapidamente, e estamos a acompanhar de perto, como pode imaginar. E, claro, não estamos a assumir uma posição sobre o estatuto da Caxemira ou de Jammu neste momento. Então, isso é realmente o máximo que posso dizer hoje."

Protestos no Paquistão

Enquanto isso, centenas de paquistaneses participaram em protestos em todo o país na quinta-feira, incluindo na Caxemira administrada pelo Paquistão, para expressar indignação contra as ameaças indianas.

"Se a Índia quer ir à guerra, então venha abertamente", disse o empresário Ajmal Baloch à agência de notícias AFP durante um protesto convocado por um partido religioso e que contou com cerca de 700 pessoas em Lahore, onde está localizado o principal ponto de travessia de fronteira com a Índia.

A Índia afirmou que suspenderá o Tratado das Águas do Indo, que compartilha recursos hídricos críticos entre os dois vizinhos, embora não tenha meios significativos de restringir o fluxo do rio para o Paquistão.

"A água é nosso direito e, se Deus quiser, vamos recuperá-la, mesmo que isso signifique através da guerra. Não vamos recuar", disse Muhammad Owais, de 25 anos.