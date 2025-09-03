MÉDIO ORIENTE
UNIFIL: Drones israelitas lançam granadas perto de capacetes azuis da ONU no Líbano
"Este é um dos ataques mais graves ao pessoal e bens da UNIFIL desde o acordo de cessação das hostilidades de Novembro passado", afirma a UNIFIL.
Uma granada impactou a menos de 20 metros e três a aproximadamente 100 metros do pessoal e veículos da ONU. / AA
A Força Interina das Nações Unidas no Líbano (UNIFIL) disse que drones israelitas lançaram quatro granadas perto dos capacetes azuis que trabalhavam para limpar bloqueios rodoviários que impediam o acesso a uma posição da ONU na terça-feira de manhã.

"Este é um dos ataques mais graves ao pessoal e bens da UNIFIL desde o acordo de cessação das hostilidades de Novembro passado", afirmou a UNIFIL numa declaração na quarta-feira.

Uma granada impactou a menos de 20 metros e três a aproximadamente 100 metros do pessoal e veículos da ONU.

A UNIFIL disse que o exército israelita tinha sido informado com antecedência do trabalho de limpeza de estradas da UNIFIL na área, a sudeste da aldeia de Marwahin.

Na semana passada, o Conselho de Segurança das Nações Unidas prolongou unanimemente a missão de manutenção da paz no Líbano até ao final de 2026, após começar uma retirada ordenada e segura de um ano.

Estabelecida em 1978, a UNIFIL patrulha a fronteira sul do Líbano com Israel.

