O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que vai esperar pessoalmente pelo Presidente russo, Vladimir Putin, na Türkiye, na quinta-feira, numa altura em que os esforços diplomáticos mostram sinais de retoma após meses de impasse na guerra entre os dois países.

“Esperamos um cessar-fogo total e duradouro, a partir de amanhã, para fornecer a base necessária para a diplomacia”, disse Zelensky no X no domingo.

"Não vale a pena prolongar as mortes. E eu estarei à espera de Putin na Türkiye na quinta-feira. Pessoalmente. Espero que desta vez os russos não procurem desculpas".

Os seus comentários surgiram pouco depois de Putin ter anunciado que a Rússia está pronta para retomar as negociações diretas com a Ucrânia em Istambul, a partir de 15 de maio.

O presidente dos EUA, Donald Trump, também instou a Ucrânia a aceitar a proposta numa publicação no X, no domingo.

"O Presidente Putin da Rússia não quer ter um acordo de cessar-fogo com a Ucrânia, mas sim reunir-se na quinta-feira, na Türkiye, para negociar um possível fim do BANHO DE SANGUE. A Ucrânia devia concordar com isto, IMEDIATAMENTE... Começo a duvidar que a Ucrânia faça um acordo com Putin, que está demasiado ocupado a celebrar a Vitória da Segunda Guerra Mundial... FAÇAM A REUNIÃO, JÁ!!!"

A Türkiye congratula-se com a proposta de Putin

Numa conferência de imprensa em Moscovo, Putin disse que iria telefonar na segunda-feira ao Presidente turco Recep Tayyip Erdogan para pedir formalmente o apoio da Türkiye para acolher as conversações.

“A Rússia está preparada para negociar sem condições prévias”, acrescentou Putin.

O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, também se congratulou com a declaração de Putin sobre o reinício das conversações de paz entre a Rússia e a Ucrânia em Istambul, afirmando que estava satisfeito por o ouvir apoiar a continuação das negociações a partir do ponto em que foram interrompidas em 2022.

Erdogan reafirmou que a Türkiye está pronta para acolher conversações destinadas a alcançar uma solução duradoura.

A metrópole turca acolheu anteriormente uma série de conversações em março de 2022 - logo após o início do conflito - com o objetivo de encontrar um terreno comum para pôr fim ao conflito armado, mas não conseguiu chegar a uma solução para a guerra, que está agora no seu quarto ano.

Erdogan, um defensor de longa data da resolução do conflito, ofereceu-se repetidamente para que a Türkiye acolhesse as conversações de paz e fizesse tudo o que estivesse ao seu alcance para promover uma resolução.

A Türkiye tem a particularidade de manter boas relações tanto com a Rússia como com a Ucrânia.