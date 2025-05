O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, disse ao seu homólogo russo, Vladimir Putin, que estava satisfeito por o ouvir defender a continuação das conversações de paz entre a Rússia e a Ucrânia a partir do local onde foram interrompidas em Istambul em 2022.

O telefonema entre os dois líderes no domingo abordou os laços bilaterais e questões regionais e globais, de acordo com a Direção das Comunicações da Türkiye.

Erdogan saudou a declaração de Putin sobre o reinício das conversações de paz entre a Rússia e a Ucrânia em Istambul, afirmando que a Türkiye está pronta para acolher negociações que conduzam a uma solução duradoura.

Erdogan afirmou que se abriu uma janela de oportunidade para alcançar a paz e acrescentou que um cessar-fogo abrangente criaria o ambiente necessário para as conversações de paz.

Uma declaração posterior do Kremlin afirmou que a parte turca prestará toda a assistência possível na organização e realização das negociações e que, durante a chamada, Putin e Erdogan manifestaram interesse mútuo em expandir ainda mais os laços comerciais e de investimento, incluindo a implementação de projectos conjuntos no sector da energia.

O telefonema seguiu-se a uma conferência de imprensa em Moscovo em que Putin propôs o reinício das negociações de paz diretas entre Moscovo e Kiev em Istambul, a partir de quinta-feira.

Putin disse também que ia falar com Erdogan para lhe pedir que desse luz verde à realização de negociações na Türkiye.

Em resposta à proposta, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse no X que Kiev está a postos para manter conversações diretas com a Rússia assim que Moscovo confirmar um cessar-fogo “total, duradouro e fiável” no seu país, a partir de segunda-feira.

Conversa telefónica com Macron

O Presidente turco também manteve uma conversa telefónica com o seu homólogo francês Emmanuel Macron, no domingo, para discutir as relações bilaterais, bem como os desenvolvimentos globais e regionais.

Durante o telefonema, Erdogan disse que foi alcançado um “ponto de viragem histórico” nos esforços para acabar com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia e sublinhou a importância de aproveitar a oportunidade para garantir a paz, de acordo com um comunicado da Direção das Comunicações da Türkiye.

“A Türkiye está pronta para contribuir de qualquer forma, incluindo a realização de negociações, para ajudar a estabelecer um cessar-fogo e uma paz permanente”, disse ele.

Erdogan sublinhou também a importância da cooperação contínua com a França para iniciar conversações de paz a longo prazo e apoiar o processo de reconstrução da Ucrânia no pós-guerra.

A metrópole turca acolheu anteriormente uma série de conversações em março de 2022 - logo após o início do conflito - com o objetivo de encontrar um terreno comum para pôr fim ao conflito armado, mas não conseguiu chegar a uma solução para a guerra, que está agora no seu quarto ano.

Erdogan, um defensor de longa data da resolução do conflito, ofereceu-se repetidamente para que a Türkiye acolhesse as conversações de paz e fizesse tudo o que estivesse ao seu alcance para promover uma resolução.

A Türkiye tem a particularidade de manter boas relações tanto com a Rússia como com a Ucrânia.