Israel anunciou na terça-feira que as suas forças mataram Ali Shadmani, o recém-nomeado chefe da sede central do Khatam al-Anbiya no Irão.

Shadmani foi nomeado pelo líder supremo Ali Khamenei apenas alguns dias antes.

“Na sequência de informações precisas recebidas pela Direção dos Serviços Secretos e de uma oportunidade inesperada durante a noite, os caças da Força Aérea atacaram um quartel-general no coração de Teerão e eliminaram Ali Shadmani, na qualidade de Chefe do Estado-Maior de Guerra e comandante militar de mais alta patente”, declarou o exército israelita na sua conta do X.

As responsabilidades de Shadmani incluíam a supervisão das operações de combate, a aprovação de ataques com mísseis e drones e a definição da estratégia militar do Irão contra Israel.

Substituiu o tenente-general Gholamali Rashid, que foi assassinado num ataque israelita na semana passada.

“A eliminação de Shadmani faz parte de uma série de eliminações que visam o mais alto comando militar do Irão, desferindo mais um golpe na cadeia de comando das forças armadas iranianas”, declarou o exército israelita.

As autoridades israelitas não forneceram mais pormenores sobre a operação.

Teerão ainda não se pronunciou sobre a morte de Shadmani.