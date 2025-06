Mahmoud Khalil, um licenciado em Columbia que enfrenta a deportação devido ao seu ativismo pró-Palestina pno campus universitário, descreveu os “danos irreparáveis” causados pela sua detenção continuada, enquanto um juiz federal pondera a sua libertação.

Khalil afirmou, em documentos judiciais revelados na quinta-feira, que os “danos mais imediatos e viscerais” que enfrentou nos meses em que esteve detido no Louisiana se relacionam com o facto de ter perdido o nascimento do seu primeiro filho, em abril.

“Em vez de segurar a mão da minha mulher na sala de partos, estava agachado no chão de um centro de detenção, sussurrando através de uma linha telefónica crepitante enquanto ela fazia o parto sozinha”, escreveu o residente legal dos EUA, de 30 anos. “Quando ouvi os primeiros gritos do meu filho, enterrei a cara nos braços para que ninguém me visse chorar”.

Também referiu as consequências potenciais da provação, que podem “pôr fim à sua carreira”, referindo que a Oxfam International já rescindiu uma oferta de emprego para um cargo de conselheiro político.

Até o visto da sua mãe para vir para os EUA ajudar a cuidar do seu filho recém-nascido está agora a ser revisto pelo governo federal, disse Khalil.

“Como alguém que fugiu da perseguição na Síria por causa das minhas convicções políticas, por ser quem sou, nunca me imaginei numa prisão de imigração, aqui nos Estados Unidos”, escreveu. “Por que razão protestar contra a morte indiscriminada de milhares de palestinianos inocentes por parte do Governo de Israel deveria resultar na erosão dos meus direitos constitucionais?”

A declaração de 13 páginas de Khalil faz parte de uma série de declarações legais que os seus advogados apresentaram, sublinhando os vastos impactos negativos da sua detenção.

A Dra. Noor Abdalla, sua esposa cidadã americana, descreveu os desafios de não ter o marido ao seu lado durante o nascimento do filho e nas primeiras semanas de vida do bebé.

Relacionado TRT Global - "Espero que inspire a vossa indignação" - Mahmoud Khalil escreve carta poderosa antes da audiência

Estudantes e professores de Columbia escreveram sobre o efeito inibidor que a prisão de Khalil teve na vida do campus, com pessoas com medo de participar nos protestos ou de se juntar a grupos considerados críticos ao governo Trump.

Na semana passada, um juiz federal de Nova Jersey disse que o esforço do governo Trump para deportar Khalil provavelmente viola a Constituição.

O juiz Michael Farbiarz escreveu que a principal justificação do governo para a deportação de Khalil - que as suas crenças podem representar uma ameaça à política externa dos EUA - poderia abrir a porta a uma aplicação vaga e arbitrária.

Khalil foi detido por agentes federais de imigração a 8 de março no átrio do apartamento que lhe pertence na universidade - a primeira detenção no âmbito da crescente repressão de Trump contra estudantes que se juntaram aos protestos no campus contra a guerra de Israel em Gaza.

A primeira de muitas

A sua detenção foi a primeira de uma longa repressão contra as vozes pró-Palestina nos EUA.

Poucos dias depois da detenção de Khalil, a alegação de Trump surgiu após a detenção de outro estudante pró-Palestina, Badar Khan Suri, um investigador indiano da Universidade de Georgetown. O seu advogado disse que ele foi detido devido à identidade palestiniana da sua mulher. Foi libertado em maio.

Após a detenção de Suri, as autoridades perseguiram outro estudante pró-Palestina, Momodou Taal, pedindo-lhe que se entregasse.

Em 25 de março, Yunseo Chung, uma estudante da Universidade de Columbia, disse que processou a administração Trump para impedir a sua deportação dos EUA devido à sua participação num protesto pró-Palestina na primavera passada.

Também em 25 de março, Rumeysa Ozturk, uma estudante de doutoramento da Universidade Tufts, foi sequestrada em plena luz do dia pelas autoridades americanas por criticar o massacre de Israel em Gaza.

Em 14 de abril, as autoridades prenderam Mohsen Mahdawi durante a sua entrevista para a cidadania, antes de libertá-lo em 30 de abril.